Aquests són els salaris dels candidats a la presidència del Govern

Els candidats a la Presidència del Govern han presentat la declaració de béns i rendes, que és d'obligat compliment a l'inici de la legislatura.









Segons aquestes dades, Pedro Sánchez va percebre 30.261 euros del PSOE el 2018 i 35.299 com a president del Govern central, a més de 16.666 euros per drets d'autor dels seus llibres.





Sánchez té dos habitatges a Madrid, una ja està pagat i una altra té hipoteca. Compta amb inversions en accions valorades en 5.856 euros, més 40.470 euros al seu compte corrent i 104.091 en un pla de pensions.





El líder del PP, Pablo Casado, va cobrar del partit un total de 47.720 euros. Té al banc 30.831 euros i inversions en accions comptabilitzades en prop de 19.000 euros, i compta amb una casa a Madrid de la qual encara resta pendent de pagament 234.682 euros.





Albert Rivera va rebre 48.000 euros de Ciutadans i 41.373 com a diputat. En el seu compte corrent hi ha 4.500 euros i és propietari de dos habitatges a Barcelona, de les que encara li queda per abonar més de 300.000 euros.





El secretari general d'Unides Podem, Pablo Iglesias, compta amb una casa a Àvila i amb el conegut xalet de Galapagar, del que deu, juntament amb Irene Montero, més de 475.000 euros.





En el seu compte corrent, Iglesias té 114.000 euros i a més del sou de diputat té altres 46.460 euros de diferents activitats professionals, sobretot dels programes de televisió que presenta.





Finalment, Santiago Abascal va cobrar de Vox 55.148 euros. No té hipoteca ni propietats, però sí un cotxe i una moto. En els seus comptes hi ha 13.356 euros.