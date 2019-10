El primer debat electoral dels candidats per Barcelona es converteix en un tots contra tots

ERC, JxCat i els comuns han retret aquest dijous al PSC la manca de diàleg del Govern de Pedro Sánchez amb la Generalitat, mentre que Cs i el PP han acusat els socialistes de cedir i fer concessions davant l'independentisme en un debat de les eleccions generals del 10N entre els candidats catalans, poques hores abans de començar la campanya electoral.





El debat de Barcelona Tribuna organitzat per 'La Vanguardia', l'Associació Espanyola de Directius (AED) i Societat Econòmica Barcelonina d'Amics del País, en què han participat Gabriel Rufián (ERC), José Zaragoza (PSC), Jaume Asens ( comuns), Laura Borràs (JxCat), Inés Arrimadas (Cs), Cayetana Álvarez de Toledo (PP) i Ignacio Garriga (Vox), ha estat monopolitzat pel desacord entre tots sobre el procés independentista i el conflicte català.

Tots els candidats han exhibit les seves discrepàncies sobre la situació actual a Catalunya, però el partit que ha centrat més crítiques des de tots els sectors ha estat el PSC.









Rufià ha insistit en la necessitat d'abordar el conflicte a Catalunya en una taula de diàleg i ha sostingut que en aquests comicis hi ha dues opcions: "Premiar el PSOE, que ja té un pacte amb Cs i PP, o obligar-los a seure en una taula de negociació".





Des dels comuns, Asens també ha advertit d'un possible pacte entre PSOE i la dreta, i ha criticat la seva "renúncia a la plurinacionalitat" que creu que han fet els socialistes, però també ha carregat contra ERC per anar canviant la seva posició.





Borràs ha recriminat als socialistes que diguin que volen dialogar però que el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, no agafi el telèfon al president de la Generalitat, Quim Torra: "És el primer partit que incompleix el programa abans de les eleccions" , i ha afirmat que JxCat seguirà treballant per la independència, tot i que ha lamentat la falta d'unió del moviment sobiranista.





La candidata popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ha subratllat que el conflicte a Catalunya no se solucionarà amb "federalisme, diàleg i fent noves cessions al nacionalisme", com creu que farà el PSOE, i ha retret a Saragossa que els socialistes acceptessin el vot de JxCat i ERC perquè Sánchez fos president.





Per part de Cs, Inés Arrimadas ha assegurat que els independentistes volen que Sánchez segueixi de president perquè la "maquinària" del procés sobiranista segueixi funcionant, i ha insistit que el partit taronja és l'únic que garantirà la fermesa contra l'independentisme i a la vegada reformarà Espanya, a diferència de PP i PSOE.





També ha estat crític amb aquests dos partits Ignacio Garriga perquè creu que han cedit davant l'independentisme durant dècades, ha advocat per il·legalitzar als partits independentistes i ha rebutjat el diàleg: "Espanya no es negocia, és un principi constitucional".





El socialista Saragossa ha contestat a tots els retrets entrant al cos a cos especialment amb ERC i el PP: a Rufián li ha dit que l'únic diàleg possible és dins de la llei i que l'independentisme renunciï a la unilateralitat i condemni la violència, ja Álvarez de Toledo li ha demanat que no culpabilitzi als ciutadans de la situació a Catalunya i li ha recordat que "no va ser amb un Govern socialista que es van convocar dos referèndums il·legals i es va declarar la independència, va ser amb un Govern del PP".





MINUT D'OR





En el minut d'or, Rufián ha apel·lat a tots els demòcrates per evitar que el PSOE pugui pactar amb PP i Cs després de les eleccions: "A tots els demòcrates que pensen que això passa pel diàleg, que sàpiguen que passa per una derrota del PSOE el 10N a Catalunya i per obligar el PSOE a seure en una taula de diàleg".





En canvi, Zaragoza ha destacat que l'única manera que hi hagi diàleg a Catalunya és amb una victòria socialista i que "des de Catalunya es doni molta força a un Govern de Pedro Sánchez", i s'ha erigit com el vot útil per guanyar a l'independentisme .





Asens ha apostat per superar el bloqueig i ha situat els comicis amb dues opcions: "O més bloqueig o solucions. O una gran coalició del PSOE amb el PP, o una majoria del progrés".





Des JxCat, Borràs ha reivindicat el seu partit com el de l'expresident Carles Puigdemont i ha apuntat que els seus vots no aniran "mai a un president d'Espanya a canvi de res", i que aposten per la negociació i la independència.





Arrimadas ha argumentat que hi ha tres reptes: frenar l'independentisme, articular una alternativa i reformar Espanya, i ha destacat que "l'únic vot que serveix per a aquestes tres coses és Cs".





La dirigent popular Álvarez de Toledo ha utilitzat el seu minut per convidar els assistents a un acte que el PP farà el dissabte de "homenatge a la resistència democràtica a Catalunya".





Garriga ha reiterat que Vox representa un "projecte de futur esperançador" que canviï els 40 anys de democràcia en què, segons ell, els partits no han donat respostes als problemes de la ciutadania.