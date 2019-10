El debat a cinc dels candidats del 10-N se celebrarà el 4 de novembre

Els cinc principals candidats a la Presidència del Govern participaran finalment en un únic debat a la televisió el proper 4 de novembre.









L'acord s'ha aconseguit en la tarda d'aquest dijous en una reunió entre representants dels equips de campanya de PSOE, PP, Ciutadans, Unides Podem i Vox.





El debat l'organitzarà l'Acadèmia de la Televisió en el Pavelló de Cristall de la Casa de Campo, però queda per concretar quines cadenes estaran interessades a retransmetre-ho.





La celebració del debat ha estat en l'aire fins al dia d'avui degut principalment a la falta d'acord entre el PSOE i el PP entorn de la data del dia 4.





Els socialistes no volien moure de dia el debat al·legant que el dimarts i el dimecres següents hi havia futbol -el que dificultaria que determinades cadenes ho emetessin-, mentre que els 'populars' apel·laven a un "compromís personal" el dia 4 del líder del PP, Pablo Casado, que li faria impossible participar en el debat. Acusaven a més el PSOE de no voler esperar més enllà del dia 4 perquè no li coincidís amb la publicació de les últimes xifres de l'atur.





En canvi, des del partit que lidera Pedro Sánchez recorden que en la història dels debats celebrats en la democràcia actual tots han tingut lloc en dilluns, amb l'única excepció del segon debat previ a les generals passades del 28 d'abril, que es va fer un dimarts. La resta dels celebrats el 1993, 2008, 2011, 2015 i 2016 van tenir lloc en dilluns, remarquen des del PSOE.





El PP ha acceptat finalment que el debat sigui el dia 4 de novembre davant la "nul·la disposició del PSOE a celebrar-lo en una altra data". "El PSOE s'ha tancat en banda i hem acceptat perquè per sobre de tot estan els interessos dels ciutadans que mereixen, almenys, un debat", han assenyalat fonts de la direcció nacional del partit.