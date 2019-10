Torra, davant alcaldes independentistes: "L'autodeterminació no tindrà retorn"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha qualificat d'ignominiosa la sentència de l'1-O, davant uns 800 alcaldes independentistes, i ha defensat l'autodeterminació: "El nostre compromís amb tornar a exercir l'autodeterminació no tindrà retorn".









Ho ha dit aquest dissabte a la Generalitat en un acte de suport als presos sobiranistes i en rebuig a la sentència, al costat del vicepresident del Govern, Pere Aragonès; el president del Parlament, Roger Torrent; el president de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), Lluís Soler, i el president de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), Josep Maria Cervera.





"Només junts podem acabar el que vam començar", ha assegurat Torra, que ha demanat estar a l'altura, així com a unitat per fer que l'Estat se sent a dialogar.





Torra ha parlat de "un judici polític i una sentència escrita amb antelació" i ha acusat l'Estat d'utilitzar el Codi Penal per a escarmentar i perquè no es repeteixi un referèndum d'autodeterminació, però ha reiterat que el tornaran a fer, amb els ajuntaments al capdavant.





"No ho podem deixar aquí. Ara més que mai no podem defallir. Estem en un moment clau", i ha demanat estar a l'altura del que la societat reclama al carrer, ha dit.





El president ha apel·at a "superar la dinàmica de la queixa i la lamentació per a entrar en una dinàmica positiva, constructiva, i prendre la iniciativa", i ha defensat la transversalitat ideològica que, al seu judici, representen els alcaldes presents en l'acte.





Ha afirmat que aquesta transversalitat és la que és al carrer i reclama una solució política al conflicte: "No deixarem d'insistir en la solució, en la construcció d'un futur de llibertat i justícia per als catalans".





També ha dit que la presència dels alcaldes és "una mostra de força i la prova fefaent de la vitalitat del món local i el compromís amb la radicalitat democràtica i els drets llibertats i democràtiques" i ha agraït que els ajuntaments no hagin fallat mai.





"Sempre esteu quan cal respondre als desafiaments, per molt durs i complexos que siguin", ha insistit Torra, que ha afegit que també han rebutjat la sentència, que condemna a tots i no sols al Govern que va impulsar el 1-O, ha dit.





Pere Aragonès ha demanat als alcaldes catalans no deixar d'"empènyer" per defensar el dret a l'autodeterminació, la llibertat per als presos sobiranistes i la celebració d'un referèndum reconegut.





Aragonès ha assegurat, davant centenars d'alcaldes catalans reunits al Palau de la Generalitat, que la sentència és "injusta" i que votar mai pot ser considerat delicte, i ha defensat el diàleg i la democràcia per resoldre els problemes polítics.





Ha demanat als alcaldes ajuda per a "fer inevitable el diàleg, fer inevitable un referèndum reconegut, fer inevitable la llibertat dels presos i el retorn d'exiliats", i ha agraït la labor de cohesió social que al seu judici fan els ajuntaments.





"Actes com el d'avui constaten el desconeixement de determinats polítics de l'Estat de la realitat catalana. Aquest no és un conflicte entre catalans perquè avui hi ha una representació de tota una societat", ha afirmat Aragonès.





També ha destacat que Catalunya ha demostrat "ser un sol poble" en defensar el diàleg com a resolució dels conflictes polítics, els drets i llibertats democràtiques i el dret a decidir el seu futur polític.





El vicepresident ha recordat l'acte celebrat en 2017 amb alcaldes en la Generalitat en suport als més de 700 alcaldes investigats pel 1-O: "Algun de vosaltres encara arrossegueu les conseqüències d'aquella persecució i això no us ha fet retrocedir ni un sol mil·límetre", després del que ha agraït el compromís dels alcaldes i alcaldesses.