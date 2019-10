La huelga de universitarios no tiene seguimiento pero consigue cerrar cuatro campus

El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha iniciat aquest dimarts una vaga indefinida en les universitats catalanes per a permetre "la mobilització contínua" en resposta a la sentència del Tribunal Suprem sobre el 1-O.





Malgrat que la vaga ha tingut un seguiment ínfim per part de l'estudiantat, els vaguistes han aconseguit bloquejar les classes en quatre campus (el de l'UPC de Manresa i els tres de la Pompeu Fabra: Ciutadella, Mar y Poblenou).









TENSIONS





Els accessos al campus de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona s'han vist bloquejats aquest dimarts en l'inici de la vaga.









Al campus Ciudatella, un grup d'estudiants a favor de la vaga ha passat la nit tancat, i el matí d'aquest dimarts els estudiants que volien fer classe han saltat el reixat -que quan hi ha convocada vaga es tanca- i s'han concentrat en l'exterior dels edificis i davant una porta d'accés.





El major punt de tensió ha estat una de les portes d'accés a un dels edificis, en el qual un grup d'uns 40 estudiants volia entrar i proclamava crits com 'La universitat és de tots'.





La UPF ha recomanat en un tuit no acudir per qüestions de seguretat al Campus de Ciutadella fins que es normalitzi la situació "a causa de la situació de bloqueig total". La universitat va emetre un comunicat el dilluns a la nit en el qual demanava als convocants de la vaga no impedir el "dret" a fer classe, i va recordar que el claustre universitari va rebutjar la possibilitat de la possibilitat de l'avaluació única.





ELS VAGUISTES DEMANEN L'AVALUACIÓ ÚNICA





A l'aturada estudiantil també s'ha sumat la Associació d'Estudiants Progressistes (AEP), que demana l'"amnistia dels presos polítics i el dret d'autodeterminació" i l'avaluació única així com ajornar activitats avaluables i d'assistència obligatòria.





Les universitats públiques catalanes debaten aquesta setmana la flexibilitat de l'avaluació d'aquest primer quadrimestre davant les peticions estudiantils.





Nou facultats de la Universitat de Barcelona (UB) -de les 16 que consta- han recomanat ajornar les activitats acadèmiques avaluables i ampliar el termini per a acollir-se a l'avaluació única.





Les facultats que han aconseguit un acord per a flexibilitzar l'avaluació i docència són les de Filosofia, Geografia i Història, Matemàtiques i Informàtica, Medicina, Física, Química, Educació, Psicologia i Farmàcia.





En l'Autònoma de Barcelona (UAB), cada facultat està debatent amb els estudiants, i es parlarà de la flexibilització en el Consell de Govern previst per a aquest dimecres, i en la Politècnica de Catalunya (UPC), les diferents escoles començaran aquesta setmana a debatre com fer efectiva aquesta flexibilitat.





La de Girona (UdG), en el claustre extraordinari de la qual es va aprovar incorporar de manera excepcional un sistema "alternatiu" d'avaluació, ha convocat un Consell de Govern extraordinari el dijous on abordarà aquest aspecte.





En la de Lleida (UdL) no han rebut peticions en aquest sentit i les estudiarien si arribessin.





SECUNDÀRIA





El SEPC també ha convocat vaga en els instituts de Secundària per al dimecres 30 i el dijous 31 perquè no es "penalitzin" les absències d'alumnat -com ja van fer els passats 24 i 25 d'octubre-.





Aquests dos mateixos dies també havia convocat vaga en Secundària i universitats el Sindicat d'Estudiants (ES), que confia que aquesta aturada pugui ser un "primer pas" per a una nova vaga general.