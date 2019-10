Les universitats catalanes es pleguen a les exigències de l'independentisme radical

Sapere Aude. Aquesta màxima hauria d'unir a tots els que confien en el paper de la universitat com a garant de la llibertat de pensament. No obstant això, el 'procés' ha arraconat fins i tot les divises clàssiques.





Amb la connivència o fins i tot la col·laboració activa dels despatxos, l'agitació a les aules s'ha convertit en una altra de les eines de l'independentisme per propagar el seu missatge. La consigna és clara: si no ets 'indepe', no ets benvingut en aquest campus. No obstant això, no tots estan disposats a acceptar aquesta situació.





"Des del començament del 'procés', s'ha promogut que les universitats es pronunciïn sobre qüestions polítiques que no tenen res a veure amb la seva funció", afirma Chantal Moll de Alba, professora de Dret Civil a la Universitat de Barcelona i membre d'Universitaris per la Convivència. "Això s'ha fet per donar una sensació d'unanimitat" --explica Moll de Alba--, "quan la realitat és que tota la comunitat universitària no pensa el mateix".





La professora assenyala els claustres com a responsables directes de la vulneració a la llibertat ideològica d'estudiants i professors contraris al 'procés', encara més quan els seus posicionaments a favor de l'independentisme no han estat ratificats per cap consulta a la comunitat universitària.





Fins a la data, set centres universitaris --la Universitat de Lleida (UdL), l'Autònoma de Barcelona (UAB), la Politècnica de Catalunya (UPC), la de Barcelona (UB), la Pompeu Fabra (UPF), la Rovira i Virgili (URV) de Tarragona i la Universitat de Girona (UdG)-- han exigit la llibertat per als condemnats per sedició en la decisió del Suprem.





Moll de Alba apunta que els claustres podrien estar incomplint la doctrina del Tribunal Suprem, que va reiterar al juliol, a propòsit de l'adhesió del Col·legi de Metges de Barcelona a un manifest independentista, que "no és ajustat a Dret que un col·legi professional prengui oficialment postura sobre qüestions polítiques que divideixen la societat i són alienes a la funció de defensa dels interessos professionals".









ESTUDIAR: MISSIÓ IMPOSSIBLE





La publicació de la sentència del Tribunal Suprem sobre l'1-O s'ha convertit en una nova excusa per sacsejar la vida universitària. Després d'una primera vaga promoguda pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), a la qual han seguit diversos incidents durant aquesta setmana, aquest mateix sindicat ha convocat una nova aturada els propers dies 30 i 31 d'octubre.





Els rectors i degans han claudicat davant les demandes dels vaguistes. El Sindicat d'Estudiants, una associació antisistema molt ben organitzada --que fins i tot ha protagonitzat episodis violents en el passat--, ha aconseguit un canvi del sistema d'avaluació a la UB i la UdG. En ambdues universitats, els estudiants que ho prefereixin, podran abandonar l'avaluació contínua i acollir fora de termini a un examen final. Altres universitats estan estudiant aquesta mesura, però encara no han pres cap decisió.





Tampoc els equips directius han intentat preservar l'ordre públic, sinó que han avalat la instal·lació de barricades i piquets en els accessos públics a les instal·lacions pressionats per la bel·ligerància del Sindicat.





No obstant això, el SEPC no en té prou: també vol canviar les dates dels exàmens i estendre aquestes mesures a instituts i centres de Formació Professional. Julia Moreno, estudiant de Dret i Ciències Polítiques a la UAB i presidenta de S'ha acabat! --entitat que agrupa els estudiants constitucionalistas--, creu que "la gent està farta de trobar-se que no poden accedir a classe", pel que espera que la vaga de finals d'octubre "compti amb poques persones i tingui un seguiment mínim".





S'ha acabat! ha abanderat un moviment contrari a la vaga sota el lema 'Jo vaig a classe' que va aconseguir superar les barricades el passat 24 d'octubre. Moreno explica que "aquestes setmanes el que hem fet és accedir a classe si la gent ho volia i, de forma pacífica i amb molt d'ordre, és el que s'ha aconseguit en les diferents facultats".









A S'ha Acabat! no estan sols. També l'Associació de Joves Estudiants de Catalunya (Ajec) ha criticat les reivindicacions des de la universitat "disfressades de lluites estudiantils", quan realment tenen un caràcter polític.





En un comunicat, han indicat que senten tristesa davant d'aquestes reivindicacions, que, "si bé tenen un ampli suport entre la comunitat estudiantil, no són una postura majoritària i no tenen dret a forçar la paralització de l'activitat acadèmica a Catalunya".