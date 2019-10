El Sindicat d'Estudiants convoca nova vaga el 30 i 31 d'octubre

El Sindicat d'Estudiants ha cridat a la vaga general estudiantil en instituts i universitats, els dies 30 i 31 d'octubre, a favor de la independència i contra la que consideren una "brutal repressió desencadenada per la Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra "davant les protestes per la sentència de l'1-O.





En un comunicat aquest dimarts, el sindicat ha criticat la "campanya de criminalització i mentides per intentar presentar les mobilitzacions multitudinàries i pacífiques com 'terrorisme" per part del Govern del PSOE amb el PP, Cs i Vox amb mitjans de comunicació com a aliats, ha dit.









Han defensat que la realitat és la contrària, com saben "els més de 500 ferits que no estaven cremant contenidors, però que sí que han estat víctimes de les porres, les pilotes de goma, els pots de fum i els intents d'atropellament", ha dit el sindicat.





Els estudiants han considerat que han fet una resposta exemplar a la "sentència franquista", que ha condemnat als líders independentistes a entre nou i 13 anys de presó, amb una vaga que asseguren que va buidar les aules durant 72 hores i omplint els carrers amb manifestacions multitudinàries.





"Volem una República Catalana dels treballadors i els joves, i no perquè l'oligarquia catalanista, embolicada en l'estelada, seguiu fent política en benefici de les elits", i han proposat celebrar assemblees als instituts i facultats per votar la vaga i formar comitès.