Suspeses les classes de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona

La Universitat de Barcelona (UB) ha suspès l'activitat acadèmica d'aquest dimecres a la Facultat de Dret per "la situació que s'ha produït aquesta matinada i demà" en què estudiants han bloquejat els accessos.





Els estudiants havien bloquejat els accessos a la facultat i realitzat piquets per demanar a la UB la suspensió de les classes, ha explicat l'Assemblea d'estudiants de la Facultat de Dret en el seu perfil de Twitter.









L'assemblea ha qualificat la decisió de victòria del moviment estudiantil, i ha criticat l'entrada de Mossos d'Esquadra al centre per a "identificar alumnes", retret al qual s'han sumat els CDR i l'Observatori del Sistema Penal i a els Drets Humans de la UB.









La policia catalana ha informat en un comunicat que no ha realitzat cap dispositiu per identificar estudiants per les protestes dels últims dies a Catalunya contra la sentència de l'1-O.





Sobre la Facultat de Dret de la UB, els Mossos han indicat que patrullers han acudit al lloc a primera hora d'aquest dimecres després de rebre un requeriment per "danys en un bar" del centre universitari.