Físics proposen avançar a setembre el canvi d'hora d'hivern

Des de fa uns 40 anys, els espanyols fan dos canvis d'hora a l'any. El primer, al mes de març, es realitza per adaptar-se al anomenat 'horari d'estiu', mentre que a finals d'octubre es tornen a modificar els rellotges per entrar al 'horari d'hivern'. Ara, científics experts en la matèria proposen avançar aquest últim canvi al mes de setembre.













El professor titular del departament de Física de la Matèria Condensada de la Universitat de Sevilla, José María Martín-Olalla, explica que aquests canvis d'hora van arribar a l'Europa continental a principis dels 70, amb la crisi del petroli. Encara que països com Portugal ja ho feien dècades abans.





Llavors, es canviaven els rellotges al març i al setembre, a excepció del Regne Unit (i Estats Units) que estenia aquesta pràctica fins a finals del mes d'octubre i, fins i tot, fins a principis de novembre. Va ser quan la Comissió Europea va unificar les dates dels canvis d'hora quan va triar el sistema britànic, que estén un mes més l'horari d'estiu.





Tal com ha explicat Martín-Olalla, aquesta decisió "no va ser molt adequada" des del punt de vista astronòmic i en relació amb les hores de llum.





Com a exemple, assenyala que, en l'actualitat, la població que està habituada a començar amb l'alba hivernal (sobre les 08.00 hores a Espanya) viu uns matins d'octubre semblants als de desembre i gener. Aquesta situació, segons la seva opinió, "no és raonable".





"La justificació per estendre l'hora d'estiu fins a final d'octubre és que es tracta d'un mes encara relativament càlid. Encara pot venir de gust estendre el lleure a l'aire lliure a les tardes, de manera que seria bo per al turisme, sector comercial etcètera", apunta el científic. No obstant això, assenyala que des d'un punt de vista fisiològic "no té sentit viure l'estrès d'arrencar de nit quan el dia dura gairebé 11 hores".