Casado censura que els "socis" de Sánchez són independentistes

El president del PP, Pablo Casado, ha criticat que els partits nacionalistes que han subscrit el manifest a favor de l'autodeterminació de Catalunya són els "socis i aliats" de Pedro Sánchez, entre els quals es troben els que li van donar suport a la moció de censura contra Mariano Rajoy.









El president popular ha remarcat que davant de la foto del manifest signat pels "socis de Sánchez" es troba el PP, amb un equip "que es preocupa pel que ens uneix i no pel que ens divideix".





Així ho ha expressat en la seva intervenció durant la XXIV Interparlamentària del Partit Popular celebrada aquest dissabte a Alacant, que també ha comptat amb les intervencions de la portaveu del PP al Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo i portaveu del partit al Parlament europeu, Dolors Montserrat, entre d'altres representants populars.





En el seu compte de Twitter, abans de participar en aquesta trobada, Casado ha instat Sánchez a trencar els seus acords amb els independentistes "si vol ser creïble".





Casado no ha fet més referències a Catalunya durant la seva intervenció, ja que ha assegurat que ho farà demà a la manifestació convocada per Societat Civil Catalana (SCC) a Barcelona "amb tota la societat civil que vol un canvi per a aquesta terra".