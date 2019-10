Noves càrregues policials a la Via Laietana de Barcelona

La Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra han començat a carregar contra els concentrats davant la Direcció de Policia de Barcelona passades les 21.00 hores per dispersar-los.









A partir de llavors, ha augmentat la presència policial de dos cossos entre agents i molts furgons.





Molts dels concentrats han reaccionat sortint per estrets carrers adjacents a la Via Laietana, tot i que el gruix de la manifestació segueix en aquesta via però es va allunyant de la Prefectura.





Alguns manifestants s'han assegut a terra i entonen diverses consignes com 'Els catalans fan coses', 'Fora les forces d'ocupació' i 'Els carrers seran sempre les nostres'.





Després de la manifestació en contra de la sentència de l'1-O al carrer Marina aquesta tarda, nombrosos participants s'han dirigit a la Via Laietana, on els Comitès en Defensa de la República (CDR) han convocat una protesta contra l'actuació policial.





Unes 10.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han concentrat davant la Prefectura Superior de Policia de Barcelona, a la Via Laietana, on han llançat pilotes de diferents mides a furgons policials estacionats al carrer Mieres.





CDR Catalunya havia convocat la manifestació 'Us tornarem vostres pilotes', en una acció simbòlica per tornar les pilotes de goma llançades en accions policials durant els disturbis contra la sentència del procés independentista.





Entre els crits de protesta als agents els concentrats han corejat 'Fills de Franco'.





Alguns dels concentrats han llançat pilotes de diferents mides a furgons policials estacionats al carrer Mieres.





La majoria de les pilotes són petites, de joguina, mentre que algunes són més grans i han anat passant de mans a mans al llarg de la Via Laietana, en una acció simbòlica per tornar les pilotes de goma llançades en accions policials durant els disturbis contra la sentència del procés independentista.





Al voltant de les 20.15 hores també han llançat un petard en els voltants de la protesta, mentre proferien insults contra la policia.









Abans, havien llançat ous i llaunes als furgons policials aturats a la Via Laietana, mentre els manifestants avançaven i els cridaven consignes com 'Catalunya antifeixista' i 'Fora les forces d'ocupació'.