El sobiranisme es manifesta aquest dissabte a Barcelona contra la sentència del procés

Partits i entitats sobiranistes es manifestaran aquest dissabte a Barcelona per expressar de nou el seu rebuig a la sentència de l'1-O del Tribunal Suprem en una marxa convocada per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium que busca ser la mobilització més "massiva i transversal "contra les condemnes.













Sota el lema 'Llibertat', la manifestació comença a les 17.00 hores al carrer Marina amb Ramon Turró i avançarà fins a la cruïlla del primer carrer amb l'avinguda Icària, on s'instal·larà un escenari i se celebrarà un acte.





L'emplaçament de la manifestació -el carrer Marina- és simbòlic, ja que és el mateix de la mobilització que ANC i Òmnium van convocar l'11 de novembre de 2017, dies després de l'empresonament dels exconsellers del Govern que van impulsar l'1-O, que es van sumar als del president d'Òmnium, Jordi Cuixart, i expresident de l'ANC Jordi Sànchez, que ja estaven a la presó des del 16 d'octubre.





Les entitats independentistes busquen repetir una manifestació com la de fa dos anys, en aquest cas dies després que els presos sobiranistes hagin estat condemnats pel Tribunal Suprem a penes d'entre nou i tretze anys de presó.





Més d'un centenar d'entitats s'han adherit a la marxa, a la qual es desplaçaran més de 400 autocars desplaçats des de diferents punts del territori per traslladar persones contra la "repressió de l'Estat espanyol en els carrers" i en defensa dels drets fonamentals .





Els convocants preveuen que la manifestació aplegui una àmplia representació d'entitats socials, culturals, polítiques i sindicals, i asseguren que es tracta d'una marxa transversal i plural contra la sentència ia favor dels drets i llibertats individuals i col·lectius.





Així, la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, i el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, han cridat a participar en la manifestació, perquè consideren que la llibertat interpel·la a tots els ciutadans, als quals anima a defensar de forma unitària i transversal els drets i llibertats.





La manifestació té lloc gairebé dues setmanes després de la sentència , durant les que s'han produït diverses accions de protestes, algunes de les quals han conclòs amb disturbis amb ferits tant entre els manifestants com en cossos policials.





La capçalera de la manifestació estarà formada per representants de les entitats i familiars dels empresonats, mentre que els partits polítics seran presents en un altre espai però no en la capçalera.





Entre els assistents, hi figuren el president de la Generalitat, Quim Torra, el vicepresident, Pere Aragonès, el president del Parlament, Roger Torrent, i diputats i dirigents d'ERC, JxCat i la CUP.





En l'àmbit sindical, CCOO de Catalunya ha descartat participar com a organització -encara que dóna llibertat als seus afiliats-, i sí s'ha sumat a la manifestació el secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros, la central sindical ha animat a acudir.





La marxa coincideix amb el dia en què estava previst que se celebrés el partit entre el FC Barcelona i el Reial Madrid a la capital catalana, que s'ha ajornat, i Tsunami Democràtic - que ha anunciat accions per a la nova data, el 18 de desembre- ha avançat que en la manifestació hi haurà persones amb codis per poder accedir a la seva aplicació.





Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) reforça el servei de metro amb més trens i més personal per la manifestació, que afecta la circulació de diverses línies d'autobús.