El ple de Barcelona ha aprovat una proposició que rebutja la sentència del Tribunal Suprem per l'1-O, demana la llibertat dels polítics independentistes presos i "el lliure retorn" dels que han marxat d'Espanya, i defensa el dret d'autodeterminació.





La proposta, que han presentat ERC i JxCat per separat però amb el mateix text, ha estat transaccionada aquest mateix divendres amb BComú, el que ha permès que prosperi amb els vots favorables d'aquests tres grups municipals.





No obstant això, el text ha comptat amb el rebuig dels grups del PSC, Cs, PP i BCN Canvi, en una votació que ha dividit el vot al govern municipal format per comuns i socialistes.





ACORD DE "MÍNIMS"





Els líders d'ERC i JxCat al consistori, Ernest Maragall i Elsa Artadi, han coincidit que el text acordat amb BComú és de "mínims", tot i que han dit que recull el que pensen el 80% dels catalans, segons ells.





"El que ha passat aquests dies no és el final de res, és el principi de tot. Però tenim un Estat cec i sord", ha afirmat Maragall, en relació a les mobilitzacions de l'última setmana després de la sentència.





Artadi ha explicat que alguns regidors constitucionalistes admeten en privat que la condemna als líders sobiranistes és excessiva: "El que molts dieu en privat ens agradaria que ho diguéssiu en públic".









El regidor de Presidència, Jordi Martí (BComú), ha defensat que "mentre hi hagi presos, no arribaran les solucions" al conflicte polític, perquè no s'aconseguirà un diàleg sincer entre les parts, encara que també ha assenyalat la desorientació del Govern.





El primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni (PSC), ha assegurat que el judici ha estat transparent i ha dit que les protestes per la sentència són fruit de la "frustració per les mentides de bona part de l'independentisme".





"IMPOTÈNCIA" DE L'INDEPENDENTISME





La president de Cs a Barcelona, Luz Guilarte, ha negat que a Espanya hi hagi presos polítics ni exiliats: "Ser independentista no és delicte, però cometre sedició i malversació sí que ho és", ha dit.





Josep Bou (PP) ha dit que la proposició és resultat de l'"impotència i la ràbia" que els produeix l'inici de la fi del procés sobiranista, i els ha retret construir el seu relat a força de mentides i ignorància.





"No es pot ser nacionalista com ho sou perquè crea un etnicisme molt perillós", ha assegurat el líder de BCN Canvi, Manuel Valls, que creu que alguns catalans s'han cregut el discurs, la qual cosa pot portar al desastre, segons ell.





PROPOSICIÓ





El document considera que la via penal no és l'"adequada" per resoldre un conflicte que considera de caràcter polític i també assegura que el judici s'ha desenvolupat sense les garanties exigibles.





Així mateix, insta les institucions i la societat civil a "trobar solucions per aconseguir la llibertat dels presos polítics", i subratlla la regressió de drets i llibertats que pateix Catalunya i la judicialització de la política.





"La resolució del conflicte polític s'ha de canalitzar a través de les vies democràtiques, el diàleg institucional i l'expressió democràtica de la voluntat ciutadana. Reconeixem que Catalunya té dret a l'autodeterminació", afegeix.





També mostra el seu rebuig absolut per qualsevol forma de violència, i demana vetllar perquè la ciutadania pugui mobilitzar-se contra la sentència, així com traslladar el contingut aquesta proposició a la resta d'institucions.