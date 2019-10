Colau pren el control de Podem a Catalunya

Ada Colau ha pres el control de Podem a Catalunya per frenar electoralment a la formació d'Íñigo Errejón, Més País.









Fonts del partit sostenen que l'alcaldessa de Barcelona preveu anar apartant Jaume Asens, home fort de Pablo Iglesias, per reforçar-se en campanya.





En aquest context, Colau compta amb persones de confiança com Aina Vidal, i alhora està augmentant la seva presència mediàtica derivada dels aldarulls a Barcelona durant aquesta setmana.





Colau decideix quins actes realitzar, on i quan, i ha sorprès també per algunes de les seves últimes declaracions, com quan va dir que Quim Torra semblava més un activista que un president de la Generalitat.





Com a dirigent dels Comuns, que és la marca catalana de Podem, a poc a poc està apartant Asens, que tradicionalment se li associa amb simpaties a l'independentisme i això podria cremar-en les eleccions del 10 de novembre. Els Comuns aspiren a revalidar els seus set diputats.