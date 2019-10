Colau suspèn el ple extraordinari que va plantejar per a aquest dijous

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha suspès el ple extraordinari que va plantejar celebrar aquest dijous amb motiu de la sentència del Tribunal Suprem sobre el procés independentista.





Així ho ha confirmat aquest dimecres el portaveu del Govern municipal, Jordi Martí, després de la Junta de Portaveus, acompanyat per la tercera tinent d'alcalde, Laia Bonet: "L'alcaldessa ha decidit aquest matí ajornar arran dels esdeveniments que han tingut lloc durant aquesta nit a la ciutat".





El Govern municipal considera que, donades les circumstàncies de mobilitzacions que s'estan convocant per a aquests dies a Barcelona, no és "el millor moment per fer un debat serè i calmat".









Així i tot, Colau ha mostrat la seva predisposició a convocar el ple i, en declaracions als periodistes, ha assegurat que són dies complexos on s'ha de gestionar la situació del dia a dia i que han d'estar centrats en "donar la imatge que la ciutat funciona".





Per a l'alcaldessa, és prioritari enviar un missatge de serenitat i de diàleg, i considera que no té sentit precipitar un plenari si només ha de posar més soroll i baralles de partits: "El debat de la sentència es farà quan els ànims estiguin més calmats".





Ha equiparat la situació al ple extraordinari que el Parlament té previst celebrar aquest dijous, i ha criticat que les forces independentistes no s'hagin posat d'acord per celebrar una votació i que només hi hagi un debat.





"Si en el mateix Parlament les forces independentistes no han pogut ni posar-se d'acord per portar un text de consens a votació, crec que no té sentit que a l'Ajuntament precipitem un ple si ha de ser només perquè els partits es barallin entre ells", ha reiterat.





CRIDA A LA CALMA





De la mateixa manera que Colau, Jordi Martí i Laia Bonet han fet una crida a la calma davant les protestes d'aquests dies a la ciutat, han advertit que no hauria de tornar a passar, i han afirmat que "Barcelona ha de ser l'espai per al diàleg i la trobada".





A més, han explicat que en les protestes d'aquest dimarts prop de la Delegació del Govern es van cremar 250 contenidors, el cost dels quals és de 320.000 euros, de manera que han demanat a la ciutadania "ser conscients dels costos que generen una part del mobiliari urbà però també dels costos que generen addicionalment", com la reconstrucció de l'asfalt.