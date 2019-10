Els restauradors pujaran els preus si Colau consuma la seva estocada a les terrasses

El Gremi de Restauració de Barcelona ha alertat aquest dimarts que un increment de la taxa de terrasses com el que ha planejat el Govern municipal en la proposta d'ordenances fiscals comportarà una "pujada generalitzada i lineal dels preus que paguen els clients".





En un comunicat, els restauradors han expressat que no "donen crèdit" al fet que el govern de BComú i PSC vulgui aprovar un increment que suposa multiplicar per quatre i cinc la taxa que es paga actualment en espais com la Rambla Catalunya, Passeig de Gràcia o Plaça Reial, i multiplicar per tres el que paguen la resta de terrasses de Ciutat Vella, l'Eixample i Gràcia.









El gremi ha criticat que la pujada es plantegi just després d'una setmana d'altercats a Barcelona en què la facturació de la restauració ha caigut en picat, han explicat: "L'Ajuntament hauria d'estar pensant en mesures de promoció de la restauració i no en multiplicar-nos les taxes per quatre", ha lamentat el director del Gremi de Restauració, Roger Pallarols.





Han advertit que, amb els marges actuals, el sector serà incapaç d'absorbir l'increment i que haurà de repercutir en el preu de les consumicions, el que comportarà que seure en una terrassa no estigui "a l'abast de la immensa majoria de barcelonins".





Malgrat tot, el gremi confia en l'inici d'una negociació amb el Govern municipal: "Demanem que la taxa s'actualitzi de forma assenyada, tenint en compte la realitat dels negocis de restauració de la ciutat, pimes i autonòmics majoritàriament, i sense haver d'obligar a la ciutadania a canviar d'hàbits", ha conclòs Pallarols.