El Govern municipal de Barcelona ha presentat una proposta d'actualització i revisió de les Ordenances Fiscals per a l'any que ve que preveuen que podria tenir un impacte total de 82 milions d'euros extra en recaptació.





Aquesta actualització implica un veritable estocada impositiu que l'Ajuntament planteja en dos fronts: pujada de l'IBI i alça d'algunes taxes, com les que regulen l'estacionament de vehicles en superfície, el clavegueram i les terrasses a la via pública.





"Es tracta d'una proposta ambiciosa que té com a objectiu fer front a l'emergència climàtica i lluitar contra la contaminació, d'una banda, i de l'altra, garantir un espai públic de qualitat davant el seu ús intensiu", ha explicat el consistori.









En relació a l'IBI, es preveu una baixada dels tipus impositius i la suspensió de gom, després de tres exercicis seguits en els quals s'ha congelat el rebut en el 98% dels habitatges, i es preveu un recàrrec del 50% en la quota líquida de l'impost als habitatges d'ús residencial que estiguin buides. Cal recordar que la capital catalana té un dels IBIs més elevats si es posa en relació amb els ingressos mitjans dels seus habitants.





Així mateix, s'elimina la bonificació per domiciliació bancària del rebut i es preveu un increment de l'IBI associat als Béns Immobles de Característiques (BICES), amb el qual graven les activitats del Port de Barcelona i la Central Regasificadora, entre d'altres.





IMPOST DE VEHICLES





Es proposa un increment del coeficient a partir del qual es calcula la tarifa de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) per a turismes i motocicletes, així com un canvi en les bonificacions en l'impost per als vehicles menys contaminants.





Actualment, els vehicles Zero Emissions i Eco tenen una bonificació del 75% i els de gasolina que emetin fins a 120 grams per quilòmetre de CO2 del 25%, i amb la proposta per al 2020 els vehicles Zero Emissions tindran el 75%, els Eco del 25% i els últims deixaran d'estar bonificats.





Incrementarà el preu de l'estacionament en superfície, i s'establiran preus variables segons criteris ambientals a l'Àrea Blava i Àrea Verda (en ús forà), i es mantindrà la tarifa dels residents, tot i que eliminant bonificacions als bons conductors i incorporant el pagament en agost.





També s'amplia l'horari de l'Àrea Blava i es pagarà aparcar els dies laborables de 14 a 16 hores, i el servei de la grua municipal pujarà un 17%: la retirada d'un turisme passarà dels 147,69 euros actuals als 173, un increment que cobrirà el 95% del cost del servei de la grua.





OBRES, CLAVEGUERAM I TERRASSES





El Govern municipal proposa augmentar l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, passant del vigent 3,35% al màxim permès per llei, un 4%, així com un increment de les tarifes del clavegueram per augmentar la cobertura dels costos del servei del 33% al 75% (del qual estaran exemptes les famílies en situació de pobresa energètica).





L'increment de les tarifes per a les terrasses inclou una nova classificació per zones "ajustada a la realitat actual", i que encareix el preu de les quals es troben al centre de la ciutat i en zones de gran afluència, on el preu es quadruplica, encara que l'Executiu assegura que vol incentivar l'activitat empresarial, de manera que elimina la taxa d'inici d'activitat.