Villarejo fa xantatge al jutge per lliurar-li més informació

L'ex comissari José Manuel Villarejo segueix a la presó acusat d'organitzar una xarxa d'espionatge usant informació policial i confidencial per lucrar-se. Una trama en què ha sortit molt esquitxat el Partit Popular, la família Pujol i fins i tot algun membre del partit socialista. Però encara a la presó no ha perdut els seus costums.













Villarejo, conscient de la impossibilitat que tenen els investigadors que porten el cas, de no poder accedir a certa informació, li ha ofert un tracte al jutge instructor que porta el cas. No sense que ell obtingui un benefici, una mena de un xantatge en tota regla: l'ex comissari s'ha mostro disposat a lliurar les claus dels discos durs on hauria informació important per causes com el cas Tàndem o el seu propi cas a canvi que ell i la seva defensa tinguin accés a tota la causa de la qual se l'acusa.





El Centre Nacional d'Intel·ligència porta prop de dos anys tractant de desbloquejar l'accés als discs durs de l'ex comissari sense resultats i allà se suposa que haurien dades dels més rellevants. D'altra banda, el jutge instructor que porta el cas Villarejo manté tancat amb pany i clau la causa que investiga les seves propietats. D'allí la seva oferta.





El jutge, ara, ha de decidir si accedeix al xantatge d'un dels màxims responsables de la trama de les clavegueres de l'Estat quan el dia 5 de novembre es compleixen dos anys que Villarejo entrés a la presó després que el jutge li decretés presó provisional.