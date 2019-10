Ábalos acusa Torra de "desistiment de funcions"

El ministre de Foment en funcions, José Luis Ábalos, ha acusat aquest diumenge 27 d'octubre al president de la Generalitat, Quim Torra, de "desistiment de funcions" i li ha demanat garantir la convivència a Catalunya.





Ho ha declarat als mitjans abans de participar en la manifestació organitzada per Societat Civil Catalana (SCC) al migdia al passeig de Gràcia de Barcelona.









Ábalos a la manifestació de Societat Civil Catalana. / FOTO: @abalosmeco





El ministre ha assegurat que Torra ha de representar a tots els catalans: "La seva funció principal és que hi hagi una convivència i es basi en el respecte de la legalitat i la democràcia".





També s'ha solidaritzat amb els ferits de dissabte a la nit i amb les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, i "amb un mosso especialment greu".





Ha afegit que és a Barcelona per defensar el projecte d'Espanya, de la Constitució, a la qual considera un punt de trobada que "no té res a veure amb la separació ni exclusió ni els integrismes".





Borell COMPARA LA VIOLÈNCIA AMB LA DELS 80





Per la seva banda, el ministre d'Exteriors en funcions, Josep Borrell, ha afirmat aquest diumenge que no havia vist disturbis a Espanya com els d'aquests dies a Barcelona "des dels temps de la reconversió industrial, allà pels anys 80".





En declaracions abans de la manifestació de SCC a Barcelona, l'ha qualificat d'inacceptable: "Estem assistint a Barcelona a unes manifestacions que tenen uns nivells de violència com mai havíem vist" des d'aquella època.





Ha agraït la feina policial, ha lamentat que hi hagi agents ferits i hospitalitzats per això, i ha volgut "demanar a tothom que l'hi agraeixi també, perquè sense ells Barcelona estaria completament fora de control".





S'ha preguntat "què hagués passat a Barcelona si no hi hagués hagut el desplegament coordinat" de Mossos i Policia Nacional davant els manifestants que provoquen disturbis.

"Això la gent ho ha de saber i ho ha d'agrair", ha insistit sobre la violència, contra la qual ha defensat l'actuació policial.





"Mándenles d'alguna manera la seva mostra d'agraïment. El mereixen", ha reiterat a la ciutadania.