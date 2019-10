Milers de constitucionalistes recorren Barcelona sota un lema: 'Per la concòrdia, per Catalunya: Prou!'

Milers de persones han assistit aquest diumenge 27 d'octubre a la manifestació constitucionalista a Barcelona convocada per Societat Civil Catalana (SCC) , concretament unes 80.000 segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, mentre la organització parla de 400.000.





La marxa ha començat a la cruïlla del passeig de Gràcia amb el carrer Mallorca, sota el lema 'Per la concòrdia, per Catalunya: Prou!', I els participanres porten moltes banderes d'Espanya.





L'objectiu de la manifestació és a dir "prou" al procés independentista, el dia després que entitats i partits sobiranistes es manifestin per rebutjar la sentència de l'1-O.





Imatge de la manifestació de SCC a Barcelona. / FOTO: Aleix Mercader





El president de Societat Civil Catalana (SCC), Fernando Sánchez Costa, ha celebrat que l'entitat que dirigeix torna a ser "la casa comú del constitucionalisme", i s'ha mostrat content amb la participació de la manifestació que han convocat.





En declaracions a la mobilització, ha afirmat que han participat "tots els demòcrates i constitucionalistes catalans que demanen concòrdia, llibertat, vida en comú, mirar al futur i posar fi al procés independentista que només està trencant i empobrint".





Sánchez Costa ha afegit que durant la manifestació demanen també la dimissió del president de la Generalitat, Quim Torra, i la convocatòria "immediata" d'eleccions a Catalunya.





L'entitat ha volgut donar el protagonisme de la manifestació a la societat civil i ho illustra a la capçalera, que està formada per membres de la Junta Directiva de SCC i per líders d'altres entitats constitucionalistes que donen suport a la marxa, cosa que difereix de les manifestacions de SCC de 2017, on a la capçalera hi havia els principals líders dels partits constitucionalistes.





Tot i la voluntat de reduir el protagonisme polític, l'entitat sí que ha convidat a assistir a dirigents de Cs, PSC, el PP, de l'entorn del regidor de BCN Canvi Manuel Valls i de formacions catalanistes contràries a l'independentisme com la Lliga Democràtica, però no a Vox. Tot i així s'ha acostat al lloc el candidat del partit d'extrema dreta a Barcelona, Ignacio Garriga, que ha declarat que malgrat no sentir-se representat pels organitzadors han anat a "estar amb el nostre compatriotes".





Abans que s'iniciés la marxa, per això, els líders polítics han passat per un espai dedicat a la premsa on han fet decaraciones. Així, dos reresentantes del Govern del PSOE, el ministre de Foment en funcions, José Luís Ábalos i el ministre d'Exteriors en funcions, Josep Borrell, han fet acte de presència. Els dos líders han aprofitat l'ocasió per condemnar la violència vista a les marxes independentistes .





També el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha assegurat que "Catalunya està quedant molt perjudicada per la deriva independentista", en declaracions als periodistes abans de la manifestació convocada per Societat Civil Catalana (SCC). El socialista català s'ha referit a les declaracions de Fernando Grande-Marlaska, que deia que a Catalunya hi ha més violència que al País Basc , i ha declarat que "si es refereix als xocs violents de les nits, és veritat", però que la societat catalana sabrà superar la situació i que el seu partit farà tot el possible per contribuir.









El líder de BCN Canvi a l'Ajuntament de Barcelona, Manuel Valls, tambiñen ha assistit a la marxa i ha manifestat que "ja n'hi ha prou dels que estan ficant a Catalunya i Espanya en un carreró sense sortida" amb el procés independentista. El regidor de Barcelona ha subratllat que "els catalans estan farts del que està passant" i ha criticat la violència que es va tornar a donar aquest dissabte a la ciutat, ha dit. També ha destacat la necessitat que la gent vegi aquesta mobilització: "Per al món i Europa, és molt important que se sàpiga que els catalans estem orgullosos de ser espanyols i europeus, i que estem orgullosos de la Constitució i dels valors espanyols".









El líder del Partit Popular, Pablo Casado, ha acudit a la crida de Societat Civil Catalana i ha expressat, de nou, el seu suport a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat que duran5te aquests dies s'han desplaçat a Catalunya i ha arribat a dir que ha acudit a aquesta convocatòria perquè "jo també sóc català", assegura.









Albert Rivera, líder de Ciutadans, també ha acudit a la marxa i, a més de defensar també el treballs dels policies i guàrdies civils desplaçats a Catalunya, ha advertit al president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, que "no es pot governar amb els que cremen els carrers".









Aquesta manifestació pretén emular les mobilitzacions que va convocar SCC a Barcelona durant la tardor de 2017 després de l'1-O i la declaració d'independència, especialment la del 8 d'octubre, i que l'entitat i el constitucionalisme reivindiquen com la primera vegada que els catalans contraris a la independència van sortir al carrer.





Consideren que en aquestes manifestacions es va demostrar que, segons ells, la majoria de la societat catalana està en contra del procés independentista, ja que fins llavors el sobiranisme era qui monopolitzava les mobilitzacions a Catalunya.





En els últims mesos, SCC havia dit que no pretenia tornar a convocar grans manifestacions i que apostava per rebaixar la tensió a Catalunya per afavorir la convivència, però havia avisat en diverses ocasions que sí que cridaria a mobilitzar-se si l'independentisme tornava a "la via de la confrontació, el desbordament i la insurrecció ", va dir el president de l'entitat, Fernando Sánchez Costa, en un acte fa dues setmanes.





Segons ells, després de la sentència del Tribunal Suprem, amb els aldarulls en les protestes contra la decisió i la reiteració del president de la Generalitat, Quim Torra, i dels partits independentistes de la seva intenció de tornar a exercir l'autodeterminació, la situació actual és semblant a la de tardor de 2017, pel que veuen necessari sortir al carrer.





"És evident que han passat coses molt greus que calia una resposta al carrer", va afirmar el vicepresident de SCC, Àlex Ramos, en roda de premsa el dimarts, establint un paral·lelisme entre octubre de 2017 i octubre de 2019.





Així, SCC crida a tots els catalans "que defensen la democràcia, la serenitat, que defensen construir un futur millor, l'estat de dret, el marc estatutari i constitucional, a sortir al carrer ia dir prou al clima de violència, a la confrontació, a la ruptura ", i també conviden a manifestar-se als ciutadans que en algun moment s'han acostat al sobiranisme però que estan cansats del procés independentista.