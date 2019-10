Pedro Sánchez: "L'autodeterminació el que no té és sortida"

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, ha criticat les propostes que han fet Pau Casado, Albert Rivera i Santiago Abascal per solucionar els conflictes generats a Catalunya pels independentistes després de la sentència del 'Procés'.





"Si aquest és el suport que ens volen donar millor que no ens ho donin. Si Rajoy va ser una fàbrica de fer independentistes a Catalunya, aquests tres són una factoria d'independentistes", ha assenyalat aquest diumenge Sánchez durant un acte del PSOE a la Corunya .





En concret, el líder socialista ha assegurat que Rivera "soluciona qualsevol problema" amb el 155; que Casado va fer "alguna cosa pitjor" en dir que una legislació penitenciària com la de Catalunya "és pròpia de narcoestados o de dictadures"; i que Abacal "els guanya a tots" en demanar l'Estat d'Excepció per arreglar el problema.













Per això, ha destacat que Carles Puigdemont i Quim Torra "es freguen les mans amb aquests tres al capdavant del Govern". "L'independentisme diu que ells són Catalunya, però afortunadament és molt més gran. La ultradreta diu que Espanya és seva i només seva, però afortunadament Espanya és molt més gran", ha sentenciat.





Sobre la solució al conflicte català, Sánchez ha subratllat que "sempre" diran el mateix, "primer llei i després diàleg", perquè, segons ell, "no hi pot haver diàleg fora de la llei". Així, ha afegit que hi ha un "problema democràtic" perquè els independentistes "no respecten la llei", tot i que la societat catalana "ha dit 20 vegades que no vol la independència".





"CORESPONSABILITAT"





En aquest context, ha explicat que el que ha passat els últims dies a Catalunya "és conseqüència" d'una sentència del Tribunal Suprem sobre uns fets "ocorreguts quan governava el PP", pel que ha demanat als populars "una mica de corresponsabilitat ".





"Si no volen donar suport al PSOE que no ho facin, però que siguin tan lleials com ho va ser el PSOE quan estàvem a l'oposició i ells governaven", ha demanat Sánchez, alhora que ha criticat Casado, Rivera i Iglesias perquè quan es va reunir amb ells li van dir que "anaven a ser lleials" però després demanaven la dimissió del ministre de l'Interior en funcions, Fernando Grande-Marlaska.





Així mateix, li ha demanat a Quim Torra, que ara l'anomena "cada dia", que abans de fer una trucada interurbana faci una trucada urbana i truqui a la resta de líders polítics catalans que no són independentistes "per arribar a un acord que acabi amb això ". "L'autodeterminació el que no té és sortida", ha defensat.





Durant la seva intervenció, el líder socialista ha criticat Rivera per dir que volia ser president del Govern "per ficar a tots els independentistes catalans a la presó". "Hauria de saber que hi ha separació de poders i que els polítics no tenim res a veure amb això", ha dit.





Així mateix, ha ressaltat que la "innovació" de Casado per a aquesta campanya ha estat "deixar-se barba". "Diu ara que és moderat perquè ja no m'insulta. Això no és ser moderat, això és ser educat. Ser moderat és no pactar amb la ultraderacha", ha sentenciat.





ATACS A IGLESIAS, "AMAGANT LA CRUA REALITAT"





El president de l'Executiu en funcions també ha carregat contra Pablo Iglesias, sobre el qual ha dit que "està amagant la kurda realitat" d'un partit que el que ha fet "ha estat votar quatre vegades en contra que governi el PSOE a Espanya" . "Iglesias diu que nosaltres volem la gran coalició, però el PSOE mai ha governat amb el PP", ha comentat.





"De què serveix tenir tants partits si el dia després de les eleccions al final s'imposa el bloqueig?", S'ha preguntat Sánchez, qui ha matisat que "no és cert" que vulgui la volta al bipartidisme.





En aquest sentit, ha assegurat que la "única opció" que hi hagi Govern després de les pròximes eleccions "és concentrar tots els vots al PSOE" i que el "principal problema" polític d'Espanya "és el bloqueig". "És molt important ser conscients que per vèncer el bloqueig hem de concentrar tots els vots al PSOE", ha concretat.





Pel que fa a l'exhumació de Francisco Franco del Valle de los Caídos, el socialista ha celebrat que el passat dijous "la victòria va ser de tots els demòcrates, fins d'aquells que no consideren com a pròpia l'exhumació". A més, ha afegit que han "començat a saldar un deute" amb les víctimes del franquisme, tot i que ha matisat que encara no l'han "saldat del tot" perquè "queden molts familiars que busquen les restes dels seus éssers estimats en fosses comunes".





"El Govern té un compromís amb totes elles. Farem de la memòria, de la dignitat, de la justícia i de la reparació un dels motors de l'acció del pròxim Govern socialista", ha conclòs el president de l'Executiu en funcions.