Tensió entre els CDR i els manifestants constitucionalistes a Plaça Sant Jaume

Uns 400 CDR, segons l’Ajuntament de Barcelona, i una cinquantena de manifestants procedents de la convocatòria de Societat Civil Catalana han protagonitzat alguns moments de tensió amb insults i retrets aquest diumenge al migdia a la Plaça Sant Jaume.





Els dos grups han intercanviat insults i retrets però no han arribat a les mans. Els CDR, que havien convocat inicialment una concentració davant del Palau de la Generalitat, han proposat desplaçar-se a l’Estació de Sants, on membres del Picnic de la República procedents de la Model han intentat accedir-hi.





Manifestants convocats a l'estació de Sants per PícnicxRepública. / FOTO: @PicnicxRep





Tot seguit, els dos grups s’han unit a la Plaça Sant Jaume, on s’han trobat amb una cinquantena de manifestants procedents del Passeig de Gràcia, on SCC havia convocat una marxa a favor de la unitat d’Espanya. Instants abans de l’arribada dels CDR, uns 50 agents antidisturbis dels Mossos s’han desplegat al llarg de la plaça per evitar que es dos grups entressin en contacte més enllà dels crits.





A la Via Laietana, davant la Prefectura Superior de Policia de Catalunya, també s’hi han anat concentrant centenars de manifestants procedents de la manifestació de Societat Civil Catalana. Amb crits, càntics i aplaudiments han donat suport als antiavalots que custodiaven l’edifici i els de les furgonetes aparcades a la vorera oposada. Els manifestants felicitaven els agents, els agraïen la seva feina i es fotografiaven amb ells. També els han donat banderes espanyoles i altres objectes. Fins i tot algun agent de l’ARRO dels Mossos d’Esquadra també ha estat aplaudit. Els agents han agraït el gest.





ESTACIÓ DE SANTS





Un altre moment de tensió s'ha produït a l'estació de Sants de Barcelona on han acudit una desena d'independentistes concentrats pel col·lecciu PicnicxRepública.





Els accessos a l'estació s'han hagut de tancar quan un grup dels manifestants ha intentat entrar: primer han intentat forçar l'entrada però els Mossos d'Esquadra l'han dispersat a cops de porra.





L'estació ha limitat l'accés a una sola porta, la de la plaça Joan Peiró, fins a dissoldre la convocatòria.





En un tuit recollit per Europa Press, els convocants han afirmat: "Una vegada més el Pícnic per la República ha aconseguit el seu objectiu! Hem collapsat l'Estació de Sants".





L'estació de Barcelona-Sants ha reobert tots els seus accessos passades les 14.00 d'aquest diumenge després d'una concentració del collectiu independentista .