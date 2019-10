Talls de vies i carreteres per sabotatges independentistes

Els independentistes han tornat a manifestar-afectant la mobilitat de molts catalans i ho han fet amb talls de carreteres i sabotatges a les vies del tren.









La primera actuació ha afectat la xarxa ferroviària. La tala "intencionada" d'un arbre i troncs col·locats sobre les vies han interromput la circulació dels Rodalies R11 i RG1 entre Figueres (Girona) i Girona des de les 7.10 hores d'aquest diumenge, han informat a Europa Press fonts de Renfe.





El tren que ha atropellat a l'arbre ha sortit de Figueres a les 6.43 hores en direcció Barcelona, i s'ha detingut en el tram entre Figueres i Flaçà (Girona), ja que el xoc amb els troncs li ha causat danys en els pantògrafs.





S'ha gestionat un servei alternatiu per carretera per transbordar als 19 passatgers a l'estació de Flaçà fins al seu destí, Adif preveu que es restauri la circulació cap a les 12.30 hores, i s'ha sol·licitat ajuda externa per procedir a la seva avaluació.





D'altra banda, el CDR de Molins de Rei ha convocat una marxa per la A-2 i ha obligat a tallar aquesta carretera a l'altura de Pallejà, a causa que els manifestants estan bloquejant la via.









Així mateix, el Servei Català de Trànsit ha informat a les 10:15 del matí que s'està produint un altre tall de carretera, aquest cop a la B-24 a l'altura de la Palma de Cervelló per un altre grup de gent que va en direcció a l'a-2.