Accident de trànsit mortal a Aiguaviva

El passatger davanter d'un turisme, de 25 anys, ha mort aquest diumenge 27 d'octubre en una sortida de via a la carretera GI-533 a Aiguaviva (Girona), ha informat el Servei Català de Trànsit en un comunicat.













Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís de l'accident a les 3.46 hores, quan per causes que s'estan investigant el turisme s'ha sortit de la via i ha bolcat, i l'impacte ha provocat la mort del passatger davanter, mentre que el conductor ha resultat ferit menys greu i ha estat detingut per homicidi per imprudència greu i conduir sota els efectes de l'alcohol.





Al lloc de l'accident s'han desplaçat cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).