Centenars de persones demanen l'exhumació de Queipo de Llano de la Macarena de Sevilla

Aproximadament 150 persones, segons la Policia Nacional, han participat aquest diumenge 27 d'octubre a Sevilla a la manifestació convocada per la Plataforma Gambogaz i recolzada per Endavant per demanar l'exhumació del general Gonzalo Queipo de Llano, enterrat a la Basílica de la Macarena, en compliment de la Llei de Memòria Històrica.





D'aquesta manera, la referida plataforma, que reclama que el mas Gambogaz a Camas (Sevilla) deixi de ser propietat de la família de Queipo de Llano, ha aprofitat el moment actual per reivindicar aquesta mesura després de l'exhumació de Francisco Franco el dijous, 1 acte al qual han acudit la seva presidenta, Paqui Maqueda, així com l'edil d'Endavant Sevilla Sandra Heredia, la parlamentària i portaveu d'Endavant Andalusia a la Comissió de Cultura i Patrimoni Històric, Ana Naranjo, i el cap de llista al Congrés dels Diputats per la província de Sevilla d'Unides Podem, María Márquez.













Heredia ha aprofitat la convocatòria per exigir una "implicació de totes les administracions públiques" perquè "aquest és el moment d'exhumar el genocida Queipo de Llano". Així, ha considerat que "les restes d'un assassí i genocida no poden romandre ni un dia més en un lloc públic i de culte". "Els que porten dècades treballant per la memòria democràtica de la nostra terra no podrien entendre que després de l'exhumació de Franco no es donessin els passos necessaris per exhumar les restes d'una persona que va ordenar assassinats múltiple i va instigar violacions massives", ha remarcat.





Per la seva banda, la número u de Unides Podem a Congrés ha explicat que el poble de Sevilla "no mereix que a la Macarena estigui enterrat un genocida, màxim responsable de la violència feixista a Andalusia", i ha demanat que no sigui invisible tanta " barbàrie ". "No es pot entendre l'espectacle vergonyós de l'exhumació de Franco, que es va haver de fer amb més discreció i respecte a les víctimes", ha criticat, abans de subratllar que "l'equidistància que equipara assassins i víctimes".





Igualment, la portaveu d'Endavant Andalusia a la Comissió de Cultura i Patrimoni Històric, Ana Naranjo, ha assenyalat que el fet que encara estiguin les restes de Queipo de Llano a la Maracena es tracta d ' "un incompliment molt greu de la Llei de Memòria democràtica d'Andalusia ". Segons Naranjo, "és escandalós que es mantingui en silenci al carnisser a Sevilla, responsable directe de 45.000 afusellats, en un espai de gaudi públic tan característic i tan estimats pels sevillans i les sevillanes".





Abans de la concentració, al mur de l'atri del temple han aparegut unes pintades. En un tuit, el diputat de Vox al Parlament d'Andalusia i portaveu a la Comissió de Cultura i Patrimoni Històric, Benito Morillo, ha publicat una fotografia de les mateixes, en què es pot llegir 'La Macarena plora per un assassí a la seva vera '. "Un cop exhumat Franco, els desmemoriats ataquen amb pintades la Basílica de la Macarena", ha lamentat, abans d'afirmar que "Vox ja va deixar més que constatat que aquest cas no incompleix la sectària llei de 'Desmemòria Històrica'".





Preguntats per això, fonts de la germanor han desvinculat les pintades de la concentració davant de la basílica. En declaracions a Europa Press, les han qualificat com "incidents aïllats", precisant que han estat la pròpia gent de la confraria qui han repintat el mur i esborrat el text. "No li hem donat més importància", han conclòs.





La Policia Nacional ha concretat a Europa Press que la germanor no ha presentat denúncia per això fet i, per tant, no hi ha investigació oberta. D'altra banda, fonts de Endavant Sevilla han manifestat el seu desconeixement per aquestes pintades i han apel·lat a la realització de "concentracions reivindicatives i pacífiques, com la que s'ha fet". "No tenim res a veure", han afirmat.





La concentració ha estat secundada per unes 300 persones, segons els organitzadors, i ha començat a les 11,30 hores, quan els manifestants han format una mena de rotllana col·locant al centre fotografies de desapareguts. Amenitzat amb una 'performance' i megafonia portàtil que emetia en uns moments discursos de Queipo de Llano i en altres sons emulant la guerra, l'acte ha conclòs sobre les 12,45 hores.





Alhora que es portava a terme aquesta mobilització, la Germandat de la Macarena ha celebrat a l'interior de la basílica seva funció principal d'institut, que ha transcorregut amb total normalitat, com han informat les mateixes fonts de la confraria.