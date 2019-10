Compte enrere per Torra com a president de la Generalitat

Quim Torra podria estar passant els seus últims dies com a president de la Generalitat. Li quedaria poc més d'un mes i mig si es compleixen tots els pronòstics i és que el judici que té pendent per penjar cartells a la Generalitat en període electoral i la desafecció amb ERC podria provocar la seva caiguda.













El 18 de novembre és la data fixada perquè el president de la Generalitat comparegui fins a la justícia i s'espera que un mes després el tribunal ofereixi el seu veredicte que molts ja donen per fet i que implicaria la inhabilitació de Torra. Òbviament, s'espera que recorri la decisió davant el Tribunal Suprem, però si ho inhabiliten la llei fixa un termini de deu dies per nomenar una altra persona en el càrrec i aquest seria el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC).





I és allà on sembla que els republicans es dedicaráin a deixar caure a Torra. Les relacions entre JxCat i Esquerra són cada vegada més tenses, mentre els primers aposten per una línia dura i de desobediència, ERC aposta per ampliar la majoria independentista i pel diàleg i així, fins i tot l'hi hauria expressat al govern que estaria esperant aquest escenari .





Així les coses, Aragonès estaria esperant el moment per deixar caure a Torra i malgrat tractar de fer bloc, els republicans es quedarien amb la presidència de la Generalitat i no estarien disposats a cedir-a un altre membre de Junts per Catalunya.





Des del Govern central, a més, esperen que aquesta situació fins i tot arribi a propiciar un canvi de direcció a la Generalitat i que ERC, un cop amb el poder tracti de teixir acords amb PSC i Comuns.