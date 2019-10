La Unió Europea acorda posposar el Brexit fins el 31 de gener de 2020

La Unió Europea ha acordat un nou ajornament de l'Brexit fins el 31 de gener de 2020, va anunciar aquest dilluns Donald Tusk, president del Consell Europeu, a la xarxa social Twitter.





"La Unió Europea ha acordat que acceptarà la sol·licitud del Regne Unit d'ampliar el Brexit pel 31 de gener de 2020. La decisió s'ha de formalitzar per escrit", escriu Tusk.









La pròrroga flexible del període de l'article 50 del Tractat de la UE permetrà que el Regne Unit abandoni abans el bloc si el Parlament britànic aprova finalment l'acord signat pel Primer Ministre Boris Johnson i Brussel·les i ja ratificat pels caps d'Estat i de Govern dels Vint.





La decisió s'ha pres aquest matí durant una reunió dels 27 ambaixadors davant la UE, que divendres passat no havien arribat a un acord sobre la durada de la nova pròrroga de la retirada del Regne Unit del bloc de la UE.





SEGON AJORNAMENT





Es tracta del segon ajornament del termini del Brexit concedit per la Unió Europea al Regne Unit, després de la pròrroga de la data inicialment fixada, el 29 de març de 2019, al 31 d'octubre de 2019.

Després de la formalització per escrit, el Regne Unit disposarà de tres mesos més per a celebrar un acord intern amb la finalitat de celebrar un acord de sortida amb la Unió Europea.





El diumenge, un document preliminar publicat per 'The Guardian' ja assenyalava la possibilitat de l'ajornament, afegint, no obstant això, que malgrat la pròrroga, el Regne Unit podria tenir l'opció de sortir abans si entretant se signa un acord entre les parts.