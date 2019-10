El primer ministre de Regne Unit, Boris Johnson, ha aconseguit aquest dimarts una primera victòria en el Parlament després que la Cambra dels Comuns ha aprovat el seu projecte de llei sobre l'acord del Brexit, primer pas per a la seva aprovació definitiva.





Tanmateix, la Cambra ha rebutjat el calendari previst pel 'premier', la qual cosa podria agendar la sortida acordada per més tard del 31 d'octubre, la data límit pel Gabinet britànic.





Els diputats han donat 'llum verda' al projecte de llei amb 329 vots a favor i 299 en contra, una ajustada majoria de 30 vots però suficient per a avançar en la tramitació parlamentària de l'acord del Brexit.









El 'premier' havia avisat aquest mateix dimarts que, si Westminster rebutjava el pla del Govern per al Brexit, no hi hauria més pròrrogues. "No permetré de cap manera que passem més mesos amb això", ha declarat.





A més, el cap de l'Executiu ha confirmat el seu desig de treure les urnes i presentar-se de nou amb el missatge clar que és necessari "aconseguir el Brexit". La data que remenen els mitjans per a aquesta nova votació --avançament de la prevista per a 2022-- seria abans de Nadal.