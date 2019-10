Els plans de Boris Johnson es compliquen: l''speaker' del Parlament impedeix votar la llei del Brexit

John Bercow, conegut popularment com 'Mr. Order', ha tornat a convertir-se en protagonista de la política britànica. L''speaker' de la Cambra dels Comuns ha impedit que la llei de l'acord de retirada de la Unió Europea sigui sotmesa a votació aquest dilluns al Parlament britànic tal com havia sol·licitat el Govern de Boris Johnson.





Bercow considera que la votació és redundant ja que el passat dissabte la nova proposta de Brexit acordat ja va ser votada per la Cambra. Així doncs, ha prohibit que es sotmeti a votació la llei que faria possible aquest mateix acord que ja va ser rebutjat pels parlamentaris.





L'esmena Letwin que va ser aprovada aquest dissabte a la Cambra baixa del Parlament britànic condicionava qualsevol aprovació d'aquest pla a la tramitació de la llei de l'acord de retirada, cosa que va obligar Johnson a sol·licitar a contracor una pròrroga del divorci --ja seria la tercera-- a la Unió Europea.









Bercow ja va tombar en el seu moment una iniciativa del Govern de Theresa May en entendre que no es podia sotmetre a votació el mateix contingut diverses vegades.











L'Executiu, que no té encara una majoria clara al Parlament per tirar endavant el text, té com a principal argument que el nou acord "elimina el 'backstop'", el pla d'emergència plantejat al principi per evitar una frontera dura a l'illa d'Irlanda.





El Ministeri de Barclay ha advocat per "respectar els resultats del referèndum" del juny del 2016 i resoldre d'una vegada per sempre els tràmits parlamentaris, de manera que el Regne Unit pugui abandonar el bloc comunitari a finals de mes de manera "ordenada i amistosa".