Boris Johnson: "No negociaré una pròrroga amb la UE"

Theresa May ho va intentar tres vegades i les tres vegades que va fallar. Va invocar el "interès nacional", el "compliment de la voluntat popular en un referèndum", el "aconseguirem l'Brexit", però les consignes no li van servir de res. Aquest dissabte 19 de octubre li van tocava al Primer Ministre Boris Johnson provar sort.





El president va parlar de la necessitat de "curar les divisions del país" per convèncer els diputats que aprovin el seu acord i va dir als eurodiputats que ja era hora de "unificar el país".





El resultat va ser un veritable anticlímax. L'acord assolit per Boris Johnson a Brussel·les no va ser aprovat ni suspès pels 639 diputats amb dret a vot. De fet, l'acord ni tan sols es va sotmetre a votació i la sessió parlamentària extraordinària en un dissabte -cosa que no ocorria des de fa 37 anys- va acabar poc després de l'hora de dinar, amb més preguntes que respostes. L'esmena Letwin obligava a ajornar la data de la votació en lloc d'arribar a un acord que, a la vista de la llei Benn prèviament aprovada, obliga en teoria al Primer Ministre a sol·licitar formalment un ajornament del Brexit a la UE fins a les 23.00 hores d'aquest dissabte. Boris diu que no ho farà, però que vol sortir amb un acord el 31 d'octubre. Quina és la situació?





És una pregunta del milió de lliures. De moment, només sabem el que ha passat aquest dissabte al matí a la Cambra dels Comuns, que ha estat totalment atípic. L'esmena proposada per Oliver Letwin, un dels anomenats "rebels" conservadors que van ser expulsats del partit per Boris per haver violat la disciplina del vot, va canviar el torn de tots, inclòs el del Govern. Planejada per evitar un acord el 31 d'octubre, encara que sigui per accident, l'esmena requereix que tots els passos legislatius relacionats amb el Brexit siguin aprovats abans de la votació final (l'anomenada votació significativa) sobretot l'acord de Boris Johnson - el que , en la pràctica, obliga el Govern a demanar un ajornament, per no haver aconseguit que l'acord s'aprovés el 19 d'octubre, tal com estableix la llei Benn.





ACORD PARATADO ABANS DE SOTMETRE A VOT





La majoria dels diputats, que ja han deixat clar en nombroses ocasions en aquesta Cambra que no volen una sortida sense acord, van donar suport aquesta esmena precisament per intentar obligar Boris a demanar l'ajornament. Va ser just -322 vots a favor i 306 en contra-, però va ser suficient perquè el Govern no sotmetés l'acord a votació aquest dissabte i rebutgés aquesta decisió la setmana que ve.





L'esmena va reunir el suport no només dels diputats conservadors, és a dir, els que van ser expulsats del partit per Boris Johnson al setembre, sinó també del Partit Laborista (amb l'excepció de sis rebels pro-Brexit) i fins i tot del DUP, el partit sindicalista norteirlandés que està profundament descontent amb l'acord assolit per Boris Johnson, i fins i tot ha anunciat que votarà en contra.





Nigel Dodds, el seu líder parlamentari, va explicar això en l'escenari que va precedir a la votació: "Aquest acord atropella a l'Acord de Belfast, com un carro tirat per cavalls, a causa del mecanisme de consentiment trobat", es va acusar al diputat, referint-se al nom utilitzat pels sindicalistes per als Acords de divendres Sant, que van establir la pau a Irlanda.





"Hi pot haver condicions especials a Irlanda del Nord, però el consentiment [a l'acord] ha de ser donat per sindicalistes i nacionalistes junts", va dir.





La irritació per part del DUP és tan pronunciada que els seus 10 diputats van recolzar l'esmena Letwin, tot i les crides entre bastidors del Govern de Boris.





Irònicament, va ser Theresa May una de les diputades conservadores que va defensar al seu successor, el govern de Boris Johnson. "Quan aquesta Cambra va decidir, per majoria de vots, donar la paraula al poble en 2016, realment volia fer-ho? La resposta només pot ser sí, ho volem. Sí, volem complir amb Brexit. Sí, respectem al poble britànic. Perquè si no fóssim seriosos, som culpables d'enganyar als britànics ", va dir l'ex Primera ministra, aplaudint molts dels conservadors que van votar en contra de l'acord al qual ella mateixa va conduir en tres ocasions.





Després de la votació de l'esmena Letwin, Boris Johnson es va acostar al púlpit per fer una declaració desafiant: "No vaig a negociar un ajornament amb la UE i la llei tampoc m'obliga a fer-ho", ha dit, el que pot significar que el Govern de Boris estigui disposat a portar l'assumpte als tribunals, argumentant potser que ha complert amb la llei Benn en presentar un acord a la Cambra, encara que no hagi estat ratificat pel Parlament.





L'oposició va reaccionar de manera irada. "El primer ministre ha de complir amb la llei. Ja no pot utilitzar l'amenaça de no fer cap tracte per fer xantatge als diputats perquè donin suport el seu acord venut", va declarar el líder laborista Jeremy Corbyn, ràpidament recolzat per Ian Blackford del SNP ( nacionalistes escocesos), que va acusar el primer ministre de sentir-se "per sobre de la llei".





Fins i tot Oliver Letwin, autor de la controvertida esmena, es va mostrar més tranquil, però ens assegura que votarà a favor de l'acord de Boris i que només intentava amb aquesta maniobra evitar-ho, cosa que confia que passi. "Estic absolutament segur que el primer ministre complirà amb la llei", va dir, referint-se a la carta que demana un ajornament de la data de sortida, que ha de ser presentada aquest dissabte.





¿DEMANARÀ BORIS UN AJORNAMENT?





Enmig de tota la incertesa, és probable que només quedi clar si Boris Johnson demanarà l'ajornament prop del final del termini, a les 23h (mitjanit a Espanya).





Passi el que passi amb l'ajornament, és segur que el Parlament britànic votarà més lleis relacionades amb el Brexit la setmana que ve i, segons l'executiu, finalment votarà sobre l'acord que Boris Johnson ha assolit.





Ja després de finalitzat el debat, el Partit Conservador estava reforçant el missatge a les xarxes socials en garantir que el primer ministre "no demanarà un ajornament", sinó que "dirà als líders de la UE que no hauria d'haver més ajornaments i que Brexit ha de ser avançat ".





El secret de l'estratègia, però, pot estar en els detalls, com va explicar una font governamental al 'The Telegraph': "El primer ministre dirà als líders de la UE que no hauria d'haver més ajornaments, que haurien de rebutjar la carta del Parlament demanant un ajornament i que hauríem de tenir el Brexit acabat per al 31 d'octubre. La frase reforça una tesi que ha estat circulant durant algun temps entre els mitjans de comunicació britànics: que Boris Johnson pot lliurar dues cartes a Brussel·les, un demanant un ajornament , com exigeix la llei (la "carta del Parlament"), i l'altra dient que està en contra de la mateixa idea - deixant així el problema en mans dels europeus.





El periodista de 'Sky News' Rob Powell prediu que la fatiga amb Brexit portarà als líders de la UE a concedir només una breu pròrroga del termini -l'anomenada pròrroga "tècnica" - per a l'aprovació de l'acord, en lloc dels tres mesos preveu un ajornament normal. Així, en una futura campanya electoral, Boris podria dir que no la va deixar fins el 31 d'octubre perquè no se li va permetre fer-ho.





Enmig de tants avenços i contratemps, l'única certesa que sembla fonamentar a banda i banda del Canal de la Mànega és que la "fatiga" és realment la paraula clau. Peter Bone, un dels diputats més euroescèptics del Partit Conservador que no va aconseguir l'acord de Theresa May en tres ocasions, estava disposat aquest cop a seguir cegament a Boris Johnson i donar-li un vot de confiança. No obstant això, en sortir de la sessió parlamentària, després de veure aprovada l'esmena Letwin i ajornada la votació sobre l'acord, només va tenir aquestes paraules per als periodistes: "Estic fart. Això va arruïnar el meu aniversari. Hauria d'estar menjant pastís".