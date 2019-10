Unió Europea i Regne Unit arriben a un acord per evitar un Brexit caòtic

La Unió Europea i el Regne Unit han arribat a un acord per garantir un Brexit ordenat, ha anunciat el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, que ha recomanat als líders europeus que donin suport al nou pacte.





No obstant això, qualsevol acord ha de ser ratificat pel Parlament britànic i la qüestió fronterera a Irlanda del Nord segueix sent un escull per a alguns sectors conservadors.









"Els negociadors han aconseguit un acord sobre el protocol revisat per a Irlanda i Irlanda del Nord i sobre la declaració política (que estableix les bases de la relació futura)", ha escrit el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, en una carta al president del Consell, Donald Tusk, per a informar-lo de l'avanç.





"Quan hi ha voluntat, hi ha un acord: Tenim un. És un acord just i equilibrat per a la Unió Europea i per al Regne Unit i és prova del nostre compromís de trobar solucions", ha dit Juncker més tard a través de les xarxes socials, per a anunciar que ha demanat als caps d'Estat i de Govern que validin l'acord durant el seu cim d'aquest dijous.









Londres assegura que pot complir la ratificació parlamentària en qüestió de "dies", en principi es compta que la Cambra dels Comuns ho votés aquest mateix dissabte, mentre que el Parlament Europeu s'ha compromès a agilitar també la seva part per a sotmetre'l a votació en el seu ple de la setmana pròxima i que l'acord fos a temps per al Brexit el pròxim 31 d'octubre.