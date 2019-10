5 claus per entendre què canvia amb el nou acord per al Brexit

Backstop. Aquesta paraula, que pot traduir-se com "mecanisme de salvaguarda", ha estat en boca de tots els actors responsables d'arribar a un acord per al Brexit.





Aquest dijous 17 d'octubre va arribar de nou, amb el primer ministre Boris Johnson presumint de l'acord aconseguit amb la Unió Europea i dient que "s'ha abolit el backstop antidemocràtic".





No obstant això, en examinar l'acord final que es va debatre i aprovar en la cimera europea, hi ha moltes similituds amb el que hi havia en el text que Theresa May va portar tres vegades a la Cambra dels Comuns i que va ser rebutjat en altres tantes ocasions.





Això es deu al fet que l'únic punt en què sorgeixen diferències és precisament el que fa al mecanisme backstop.





Llavors, què ha canviat? ¿I per què el partit unionista d'Irlanda del Nord, el DUP, en contra de la solució aconseguida, promet fracassar al Parlament?





Per explicar tot això, hem de començar pel principi. Per això, la primera pregunta que sorgeix és senzilla: ¿què era el backstop que estava previst en l'acord de Theresa May?





