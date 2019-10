Pedro Sánchez tanca la campanya electoral a Barcelona

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, tancarà la campanya electoral el divendres 8 de novembre a Barcelona, en un acte que tindrà lloc a la Fira de Barcelona a les 20.00.









Ho ha anunciat el secretari general del PSC, Salvador Illa, en una roda de premsa en què ha sostingut que la presència de Sánchez a Barcelona al tancament de la campanya suposa "un missatge de la importància que té Catalunya en la campanya, de suport del conjunt del socialisme espanyol a la convivència ".





"És un missatge molt nítid i clar que volem una Catalunya dins d'Espanya i d'Europa. És una imatge de reforç a la convivència a Catalunya", ha subratllat Illa, que ha anunciat que aquest dimecres Sánchez participarà en un acte de precampanya a Viladecans (Barcelona).





Els socialistes presenten un campanya amb el lema 'Ara si' ( 'Ara sí') amb més de 200 actes a tot Catalunya, el que "s'inscriu en el context de la proposta per a Catalunya i Espanya" del PSC, amb la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, repetint com a cap de llista per Barcelona, i el president del Senat, Manuel Cruz, de nou al capdavant de la llista per a la cambra alta.





"Volem posar en valor la importància de la confiança en dues persones del PSC que tornen a encapçalar les candidatures. Amb el lema de 'Ara sí' volem remarcar el missatge que és l'hora de fer un govern progressista, estable, coherent, que treballi per la convivència a Catalunya ", ha expressat.





Preguntat per si temen que hi hagi protestes durant la campanya i que es boicotegin els seus actes, ha replicat: "No tenim por res. Només faltaria que no poguéssim fer campanya i no poguéssim explicar el nostre projecte a la ciutadania. Ens comprometem a respectar i exigim respecte" .





JUNQUERAS I ICETA





En resposta als periodistes, també s'ha referit a la carta del president d'ERC, Oriol Junqueras en què ha reptat el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, a acudir a presó a visitar-: "Si tenen la consciència neta, que vinguin a la presó a explicar-me què hi ha de just en aquesta sentència, mirant-me als ulls i mirant als ulls de les nostres famílies i amics ".





"Que s'atreveixi ell (Junqueras) a dir la veritat als catalans: Que no hi ha una majoria social a favor de la independència i que el projecte de secessió unilateral fracassar. I, com va dir Carme Forcadell, que falta empatia amb almenys la meitat dels catalans ", ha replicat Illa.

Ha reiterat que a Catalunya es necessita que la política transcorri sota de premisses: "Dir la veritat a la gent, el que significa no mentir, i unir a la ciutadania, és a dir, no dividir-la".