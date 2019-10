Sánchez confia que l'exhumació de Franco i la fermesa a Catalunya apugin el PSOE en les enquestes

La cúpula del PSOE sosté que el partit té més suports entre la ciutadania del que estan indicant la majoria de les enquestes que es vénen publicant en les últimes setmanes i que apunten a un estancament, quan no una tendència a la baixa, de la intenció de vot que es pronostica per als socialistes.





Dirigents socialistes amb llocs de responsabilitat bé en el Govern bé en l'Executiva Federal del PSOE coincideixen a l'hora d'afirmar que el 10 de novembre el partit i el seu candidat, Pedro Sánchez, obtindran un resultat millor del que estan vaticinant els sondejos, que es mouen en una forqueta de 118 i 123 escons, sent aquesta última xifra la que va aconseguir a l'abril passat.





En opinió d'una destacada dirigent de la cúpula del partit, els sondejos no estan reflectint encara la influència que tindrà en el vot de molta gent la recent exhumació de Francisco Franco del Valle de los Caídos.





Un altre dels elements amb què compta la direcció del PSOE per a millorar els resultats que va obtenir a l'abril té a veure amb la seva gestió dels últims incidents a Catalunya. El partit confia que la ciutadania valori com la seva resposta als disturbis no va generar més violència i va contribuir en canvi al fet que anessin baixant d'intensitat.









TANCAMENT DE CAMPANYA A BARCELONA





El president del Govern central en funcions tancarà la campanya electoral el divendres 8 de novembre a Barcelona, en un acte que tindrà lloc a la Fira de Barcelona a les 20:00.





Ho ha anunciat el secretari general del PSC, Salvador Illa, en una roda de premsa en què ha sostingut que la presència de Sánchez a Barcelona al tancament de la campanya suposa "un missatge de la importància que té Catalunya en la campanya, de suport del conjunt del socialisme espanyol a la convivència".





"És un missatge molt nítid i clar que volem una Catalunya dins d'Espanya i d'Europa. És una imatge de reforç a la convivència a Catalunya", ha subratllat Illa, que ha anunciat que aquest dimecres Sánchez participarà en un acte de precampanya a Viladecans (Barcelona).





Els socialistes presenten un campanya amb el lema 'Ahora sí' ('Ara sí') amb més de 200 actes a tot Catalunya, el que "s'inscriu en el context de la proposta per a Catalunya i Espanya" del PSC, amb la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, repetint com a cap de llista per Barcelona, i el president del Senat, Manuel Cruz, de nou al capdavant de la llista per a la cambra alta.





"Volem posar en valor la importància de la confiança en dues persones del PSC que tornen a encapçalar les candidatures. Amb el lema de 'Ara sí' volem remarcar el missatge que és l'hora de fer un govern progressista, estable, coherent, que treballi per la convivència a Catalunya", ha expressat.





Preguntat per si temen que hi hagi protestes durant la campanya i que es boicotegin els seus actes, ha replicat: "No tenim por res. Només faltaria que no poguéssim fer campanya i no poguéssim explicar el nostre projecte a la ciutadania. Ens comprometem a respectar i exigim respecte".





JUNQUERAS I ICETA





En resposta als periodistes, també s'ha referit a la carta del president d'ERC, Oriol Junqueras en què ha reptat el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, a acudir a presó a visitar-lo: "Si tenen la consciència neta, que vinguin a la presó a explicar-me què hi ha de just en aquesta sentència, mirant-me als ulls i mirant als ulls de les nostres famílies i amics".





"Que s'atreveixi ell (Junqueras) a dir la veritat als catalans: Que no hi ha una majoria social a favor de la independència i que el projecte de secessió unilateral fracassar. I, com va dir Carme Forcadell, que falta empatia amb almenys la meitat dels catalans ", ha replicat Illa.





Ha reiterat que a Catalunya es necessita que la política transcorri sota de premisses: "Dir la veritat a la gent, el que significa no mentir, i unir a la ciutadania, és a dir, no dividir-la".