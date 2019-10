La majoria dels ictus són evitables amb control adequat de factors de risc

La major part dels ictus són evitables amb un control adequat dels factors de risc, segons el neuròleg Enrique Palacio, membre de la Unitat d'Ictus de l'Hospital Universitari Marquès de Valdecilla, que ha destacat la importància d'actuar a temps quan es detecten els símptomes, per poder obtenir bons resultats en el seu tractament.





Així ho ha assenyalat Palacio en una entrevista al Col·legi Oficial de Metges (COM) de Cantàbria (COM) amb motiu de la commemoració, el 29 d'octubre, del Dia Mundial de l'Ictus, que és en l'actualitat la segona causa de mortalitat en homes i la primera en dones a Espanya.





El neuròleg ha explicat que el temps de reacció i actuació d'un pacient quan detecta símptomes d'un ictus "és determinant", i com més aviat arriba a l'hospital augmenten "moltíssim" les possibilitats que se li pugui tractar amb moltes menys conseqüències o amb cap .





"Per cada 15 minuts que guanyem augmenten les possibilitats d'evitar que el pacient sigui dependent en un 4 per cent, i disminueix un altre 4 per cent la mortalitat", ha recalcat.









Segons Palacio, en els últims anys han disminuït els ingressos per ictus, el que atribueix a un millor control dels factors risc (hipertensió, diabetis, dislipèmies, hiperclorestèmia i arítmies cardíaques); i altres relacionats amb els hàbits, com el consum del tabac o alcohol.





El neuròleg ha explicat que el coneixement dels ciutadans sobre els símptomes d'un infart cerebral "ha millorat, però queda molt camí per recórrer", pel que considera necessari divulgar aquests símptomes, que són sis: pèrdua de força, que sol ser en una part del cos, pèrdua de sensibilitat o parestèsies (formigueig o rampes), alteracions visuals, sensació d'inestabilitat, alteracions del llenguatge i una cefalea molt intensa.





També ha explicat que hi ha dos tipus d'ictus, el isquèmic (85% dels casos), que es produeix per una obstrucció arterial; i el hemorràgic, pel trencament d'una artèria cerebral.





Així mateix, s'ha referit a l'anomenat 'Codi Ictus', una xarxa de tots els hospitals de Cantàbria per al trasllat ràpid del malalt després d'un trucada, en la qual Valdecilla és el centre de referència.





Si es confirma l'ictus, es posen en marxa els tractaments recanalitzadores i el tractament més recent que ha revolucionat l'assistència a l'ictus: la trombectomia mecànica, que consisteix en l'extracció del trombe per via endovascular i es pot realitzar en les primeres sis hores i fins i tot en determinats casos fins a les primeres 24 hores des de l'inici dels símptomes.





Aquesta tècnica, que es practica a Valdecilla des de 2009 "ha canviat moltíssim el tractament de l'ictus", segons el neuròleg, que ha assenyalat que s'aconsegueixen resultats en el 60 per cent dels pacients, "perquè els ictus tenen solució en un tant per cent molt alt, només cal dir que sense tractament es recuperen el 30 per cent dels malalts i que la mortalitat està per sota d'un terç dels pacients afectats".





Palacio ha destacat que Valdecilla és un "hospital punter" en el tractament dels ictus i compta amb els mitjans "més avançats", al que se suma la professionalitat de tot l'equip, format per quatre neuròlegs, el personal d'infermeria i el suport de la resta del servei de Neurologia i d'altres especialitats.





"Una Unitat que pot arribar a tenir ingressats 12 pacients alhora en llits monitoritzats, i això no passa en cap altre lloc d'Espanya", ha assenyalat.