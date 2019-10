Sis persones segueixen hospitalitzades per ferides durant els disturbis

Un total de sis persones segueixen ingressades en hospitals catalans per ferides durant les protestes contra la sentència de l'1-O, entre els quals hi ha dos relacionats amb els aldarulls de dissabte a Barcelona, que estan menys greus a l'Hospital del Mar.





Ho ha explicat aquest dilluns la consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, en ser preguntada després d'una roda de premsa sobre la campanya de vacunació gripal, i ha afegit que segueixen hospitalitzades a quatre persones de dies anteriors.





En concret, hi ha dues persones a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, un ferit greu --el policia nacional-- i un lesionat ocular menys greu, sobre el qual ha remarcat l'impacte d'aquesta ferida irreversible que ha causat la pèrdua de la visió, igual que va succeir a tres persones més durant aquestes protestes.









També segueix ingressada una persona greu a l'Hospital Vall d'Hebron --una noia amb traumatisme cranoencefàlic-- i una menys greu al Josep Trueta de Girona.





Segons fonts de la Conselleria, un dels dos ferits a l'Hospital del Mar és un agent dels Mossos d'Esquadra que va caure d'una furgoneta --el diumenge se li va donar l'alta voluntària al Sant Pau per anar al seu hospital de referència per proximitat, pendent d'una operació de genoll--.





Es tracta d'un dels tres ferits que van ingressar després de la concentració davant la Direcció de Policia contra l'actuació policial en els disturbis després de la sentència de l'1-O, entre els quals hi ha l'altre ingressat al Mar i un ja donat d'alta.





VISITA A POLICIA FERIT





A preguntes de periodistes, Vergés ha tornat a criticar la visita del president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, dilluns passat al Sant Pau, i ha afirmat que creu que hauria de donar explicacions: "Ens alarmem perquè van alterar de forma flagrant el normal funcionament d'un centre sanitari important a la ciutat de Barcelona".





Ha criticat que van deixar els cotxes a la porta d'urgències, un accés que "no estava planificat, deixant 30 minuts els serveis d'Urgències sense poder entrar ni sortir cap ambulància", el que creu que no és forma de comportar-se en un centre de salut .





"El disgust és el nostre respecte a com organitzar aquesta visita", ha dit Vergés, que ha criticat que va veure només a un tipus de pacient, el policia nacional, pel que creu que la resta no el preocupa --al centre també havia tres ferits greus que van perdre un ull--, a més de criticar que no respongués al telèfon al president de la Generalitat, Quim Torra.