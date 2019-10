Fundació ONCE conclou el seu Congrés amb una aposta pel desenvolupament sostenible

El Congrés Internacional de Tecnologia i Turisme per a la Diversitat de Fundació ONCE va concloure aquest divendres a Màlaga amb una aposta pel compliment de l'agenda 2030 i, per tant, amb els Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS).





La trobada, celebrada a Màlaga des de dimecres passat, va comptar abans de la seva clausura amb la taula titulada 'Objectius de desenvolupament sostenible', on els ponents van coincidir a assenyalar la importància de prendre seriosament els ODS.

Moderat per José Luis Borau, cap del Departament d'Accessibilitat al Medi Físic de Fundació ONCE, el debat va estar protagonitzat per Belén Crespo, assessora de l'Oficina de l'Alta Comissionada per a l'Agenda 2030; Rosa Maria Rierols, arquitecte tècnic del Centre de Referència Estatal d'Autonomia Personal i Ajudes Tècniques (CEAPAT), i Carlos Sánchez, tècnic de la Direcció d'Accessibilitat Universal i Innovació de Fundació ONCE.









Tots van coincidir a posar de manifest la importància de prendre seriosament el compliment dels ODS, mentre que la seva comesa és reduir desigualtats i millorar la qualitat de vida de moltes persones, entre elles les que tenen discapacitat.





Des d'aquesta perspectiva, tant el moderador com Carlos Sánchez van assenyalar que són diversos els Objectius de Desenvolupament Sostenible en els quals es veuen reflectits els ciutadans amb discapacitat i van repassar el treball realitzat per Fundació ONCE en els últims anys per possibilitar el seu compliment.





Així, Sánchez ha destacat que, amb el suport del Reial Patronat sobre Discapacitat, "s'han identificat més de trenta metes dels Objectius de Desenvolupament Sostenible en què es parla d'accessibilitat o discapacitat, bé sigui de manera directa o indirecta", i va posar de manifest que "els ODS s'han d'abordar des de la perspectiva del disseny per a tots". A més, va assegurar que s'han d'aprofitar per que es tinguin en compte als col·lectius més vulnerables, entre ells les persones amb discapacitat.





Per la seva banda, Belén Crespo va fer "un relat integrador" de l'agenda 2030, que, ha dit, és "transformadora, integradora i global" i s'articula al voltant de cinc grans eixos: persones, planeta, pau, prosperitat i partenariat. Es va centrar en les persones i la seva relació amb el turisme i ha assenyalat que aquest turisme "ha de ser sostenible i més de qualitat que de quantitat", el que implica estar preparats per atendre correctament a tots els clients i per tant també als que tenen discapacitat.





Finalment, Rosa Maria Rierols va explicar en què consisteix el treball del CEAPAT, dirigit a millorar l'accessibilitat a través de les ajudes tècniques, i ha afirmat que està relacionat, en bona mesura, amb el compliment de l'agenda 2030.





Segons ha dit, "els ODS s'han d'abordar des de la perspectiva del disseny per a tots" i aprofitar-se perquè es tingui en compte als col·lectius més vulnerables, "entre ells les persones amb discapacitat".





L'agenda 2030 reflecteix la discapacitat, a més d'en la seva introducció, en ODS com el quatre, sobre educació; el vuit, que parla de l'ocupació; el 10, de la reducció de les desigualtats; el 11, sobre la 'inclusivitat' de les ciutats i l'accessibilitat del transport, i el 17, sobre seguiment del compliment de la pròpia agenda.