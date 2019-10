La Fundació ONCE fa lliurament de dos cadires de rodes a la Fundació Cruyff

La Fundació ONCE ha donat dues cadires de rodes a la Fundació Cruyff aquest 21 d'octubre en un acte celebrat a la Delegació Territorial de l'ONCE a Catalunya.





A l'acte han assistit David Bernardo, president del Consell Territorial de l'ONCE a Catalunya, i Dolors Luna, cap del departament de Serveis Socials per a Afiliats de l'ONCE a Catalunya. Tots dos han fet la donació de dues cadires de rodes esportives a la Fundació Cruyff, que ha recollit Pati Roura, directora i Esther Eroles, responsable de projectes d'esport adaptat.













Des Fundació ONCE s'ha destacat que la seva voluntat és impulsar el foment de l'activitat esportiva entre la població jove amb discapacitat i donar visibilitat a la pràctica esportiva del bàsquet en cadira de rodes com una de les principals eines per aconseguir la plena inclusió de les persones amb discapacitat.





Fundació ONCE ha facilitat en aquests últims anys una quarantena de cadires de rodes per a la pràctica esportiva en diferents entitats com a Club Esportiu Global Basket Vallès, Global Basket de Badalona, Federació Catalana d'Esports per a Persones amb Discapacitat Física de Catalunya (FCEDF), Associació Comkedem ia la Fundació Rudy Fernández o l'equip de rugbi adaptat 'Els Bous-FLM' de la Fundació del Lesionat medul·lar.





El bàsquet en cadira de rodes és un dels principals esports paralímpics que es practiquen al nostre país, on hi ha una de les lligues més fortes d'Europa. Els equips que juguen la Lliga de Bàsquet en Cadira de Rodes han aconseguit importants èxits esportius