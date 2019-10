L'ONCE convoca un concurs escolar per dissenyar un himne de la inclusió

L'ONCE ha convocat el 36 Concurs Escolar del Grup Social Onze sota el lema 'ONCE upon a time. La mirada de tots i totes 'en què proposa dissenyar una bandera i un himne de la inclusió i la transformació social.









L'entitat vol mobilitzar més de 2.000 docents i 150.000 estudiants, que seran els protagonistes de l'assemblea mundial de persones cegues que tindrà lloc a Madrid al juny de 2020, el World Blindness Summit Madrid 2020.





En el concurs poden participar els centres públics, concertats i privats, des de Primària a Batxillerat, a més d'educació especial i Formació Professional.





Els estudiants de Primària, Secundària i Educació Especial que participin, amb un treball per aula, hauran de fer una bandera que reflecteixi el moviment per la inclusió, així com una audiodescripció d'un màxim d'un minut.





Els estudiants d'FP i Batxillerat podran presentar un himne d'una durada màxima de dos minuts i mig.





Cada grup o aula haurà pujar a la web del concurs www.concursoescolaronce.es el seu treball abans del 31 de gener.