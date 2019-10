La jubilació no té per què implicar un augment de les visites al metge

La jubilació no implica un augment de les visites al metge i de l'ús dels recursos sanitaris, en contra del que se sol pensar, segons un estudi que buscava relacionar l'estat de salut i l'ús de recursos sanitaris en la població d'entre 55 i 75 anys, és a dir, entre jubilats i persones que encara es troben en edat activa.









Concretament, tot i que la logevitat porti amb si problemes relacionats amb l'aparell locomotor, la hipertensió, problemes de visió o amb l'activitat sexual, en la investigació, portada a terme per Vivaç Assegurances de Salut, la Universitat Francisco de Vitoria i l'Institut Carlos III, es reflecteix que la fi de l'etapa laboral no augmenta la visita a especialistes com el psiquiatre, que es mantenen al mateix nivell que abans de la jubilació.





Així mateix, es disminueix l'assistència al psicòleg en un 62 per cent, es redueixen també les visites al fisioteràpia en un 29 per cent i, a més, també disminueix la necessitat de rehabilitació en un 37 per cent.





No obstant això, l'estudi conclou que les persones jubilades fan un major ús dels serveis d'infermeria (un 36% més que les no jubilades), el que respon, segons ha assenyalat el president de la Societat Espanyola de Medicina Antienvelliment i Longevitat, el doctor Manuel Castillo, a una "major preocupació per la prevenció".





En aquest sentit, els espanyols de 65 a 75 anys es vacunen contra la grip en molta major mesura que abans de jubilar (119%), es fan revisions mèdiques més freqüentment (9%) i es fan més proves que faciliten la detecció precoç del càncer (44%). A més, després del cessament de la vida laboral, es produeix un augment significatiu d'analítiques (10%), ecografies (20%) i radiografies (28%).





Amb tot, malgrat no produir-se un increment de l'ús del SNS, la majoria dels enquestats reclamen més cobertures relacionades amb els problemes de salut de la vellesa. Les més demandades són el dentista (86%), les operacions de vista (52%), les ulleres i lents de contacte (51%) i el podòleg (45%).