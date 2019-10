Buch obre 15 expedients a Mossos per l'actuació policial davant els disturbis de la sentència de l'1-O

La consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha explicat que el conseller d'Interior, Miquel Buch, s'ha reunit aquest dimarts amb comandaments dels Mossos d'Esquadra per obrir "l'avaluació interna més gran que s'ha fet mai d'un operatiu, tenint en compte la magnitud del mateix", en referència al dispositiu realitzat durant els disturbis en resposta a la sentència de l'1-O, i ha explicat que d'aquesta reunió es deriven 15 actuacions concretes.









En la roda de premsa després del Consell Executiu, Budó ha concretat que a la reunió hi ha participat el comissari en cap, Eduard Sallent, i responsables de l'àrea d'Afers Interns i de l'àrea d'Avaluació Interna del cos, una trobada que sorgeix després de l'anunci del president de la Generalitat, Quim Torra, de la setmana passada d'investigar possibles males praxis en el cos durant aquests capítols.





"D'aquesta primera anàlisi es deriven 15 actuacions concretes sobre supervisió que poden acabar amb expedient, sanció o informació reservada, però el que hem de fer com a Govern és garantir tots els processos de qualsevol treballador públic", per la qual cosa Budó ha avançat que no podrà donar més detall sobre aquest tema, i que les investigacions continuaran en el futur.