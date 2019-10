Albert Boadella: "El que uneix els grups separatistes a Catalunya és l'odi a Espanya"

L'actor i dramaturg espanyol i denominat president de Tabàrnia, Albert Boadella, ha assenyalat aquest dimarts a Avilés, que l'adoctrinament a Catalunya continua, i que "l'únic que uneix els grups separatistes a Catalunya és l'odi a Espanya, i a tot el espanyol".





Boadella ha fet aquestes declaracions davant els periodistes a l'acabar la roda de premsa de presentació de la seva última obra de teatre '¿Y si nos enamoramos de Scarpia?', Que s'estrenarà a nivell nacional aquest dijous al teatre Palau Valdés d'Avilés a les 20.15 hores.





El dramaturg ja va avançar el 1981 en una obra seva sobre el guru de Pujol, el que està passant en l'actualitat a Catalunya. "Ja vaig poder preveure totes les circumstàncies que passen ara, ningú volia veure-ho, no hi va haver interès en el govern central, i sobre l'Estat va cedir competències a les comunitats autònomes, com l'educació, que és una monstruositat, es va cedir una policia, que al vegades va en contra de l'Estat, i així estem en una situació descerebrada ara", ha assenyalat Boadella.









Pel que fa a les solucions el dramaturg català ha demanat al govern actuació immediata. "La solució és l'aplicació de les lleis al màxim i tallar l'adoctrinament però ja, des parvularis, escoles i instituts, i en els mitjans públics. No pot ser que hi hagi una televisió tremendament colpista pagada pels espanyols, per tant la primera intervenció és aquesta i després fer el possible en tema polític, i si no s'arriba a un acord aplicar la suspensió autonòmica", ha afegit.





Pel que fa a la sentència dels implicats en el 'procés', Boadella creu que els sortirà molt barat. "Les dependències penitenciàries estan en una comunitat autònoma, i a la setmana següent sortiran al carrer a fer treballs socials, ja que sembla una conya, i han de pensar els que fan aquestes lleis que els espanyols són ximples, alguns sí, però tants no", ha relativitzat Boadella.





Finalment, el president de Tabàrnia ha parlat sobre la cicatrització de les ferides a Catalunya. "Recuperar la convivència és el més difícil, ho he viscut en la meva pròpia família, i costa molt descicatritzar, la divisió que s'ha fet són responsabilitats criminals dels que han portat això al límit, i els ha sortit molt barat l'assumpte", ha finalitzat Boadella.