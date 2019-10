Polèmica pel seguiment de l'INE dels mòbils de tots els espanyols

L'Institut Nacional d'Estadística (INE) ha arribat a un acord amb Vodafone, Movistar i Orange que permetrà a l'organisme seguir la pista, durant vuit dies, dels telèfons mòbils a tot Espanya amb l'objectiu d'obtenir informació sobre la mobilitat dels espanyols, han confirmat fonts de l'organisme.





Les dades telefòniques que facilitaran les operadores a l'INE seran completament anònimes i el rastreig es farà durant aquests vuit dies: 18, 19, 20 i 21 novembre (tots laborables); 24 de novembre (diumenge); 25 de desembre (festiu); 20 de juliol, i 15 d'agost.

D'aquesta manera, es podrà obtenir informació sobre la mobilitat dels espanyols en dies de feina, en diumenge, en alguns moments de l'estiu i en un festiu tan destacat com el dia de Nadal, quan moltes famílies es reuneixen per celebrar aquesta festa.









Fonts de l'organisme han indicat que les dades que proporcionaran les operadores no són posicionals, és a dir, no consistiran a donar la posició dels telèfons mòbils, sinó en el recompte de terminals que hi hagi en un lloc en una hora determinada. D'aquesta manera, no s'entra en col·lisió amb la llei de protecció de dades.





Amb aquests aquestes dades es podrà, per exemple, saber on es desplaça la població per treballar o a quines parts d'Espanya viatja quan té vacances, fet que a la vegada proporciona informació sobre els transports i serveis públics que podrien millorar.





Tal com publica aquest dilluns 'El País', per dur a terme aquesta estadística, l'INE dividirà el territori nacional en 3.500 celles amb un mínim de 5.000 persones en cadascuna i durant els dies de rastreig es farà un recompte dels mòbils entre les dotze de la nit i les sis del matí per establir el lloc de residència i entre les nou del matí i les sis de la tarda per analitzar cap on es desplacen.





Per considerar-se destinació quotidiana, el mòbil haurà d'estar-se en una mateixa zona almenys quatre hores en dos dels quatre dies.