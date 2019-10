El Govern central avisa que la "violència" a Catalunya afecta consum i inversió

La ministra d'Economia i Empresa en funcions, Nadia Calviño, ha avisat aquest dimarts que el "agreujament de la tensió social al carrer i les escenes de violència puntuals" a Catalunya en les últimes setmanes han estat "molt visibles" i reforcen la situació d'inseguretat i un entorn "poc favorable i poc propici" a la presa de decisions de consum i inversió, de manera que demana a les formacions polítiques catalanes a establir vies per a reconduir la situació.





Així ho ha assenyalat en declaracions als mitjans abans de clausurar una jornada sobre finances sostenibles, organitzada pel Consell General d'Economistes (CGE), on Calviño ha admès que és "indubtable" que la situació d'"incertesa jurídica, social i política" viscuda en els dos últims anys a Catalunya "no és positiva per a l'atracció d'inversions i l'evolució de l'economia".





Calviño ha advertit que l'agreujament de la tensió social als carrers registrat des de la sentència del 'Procés' i les "escenes de violència puntuals", que han estat "molt visibles", reforcen la situació d'inseguretat i un entorn "poc favorable i poc propici" a la presa de decisions de consum i inversió per part dels diferents agents econòmics (ciutadans, empresaris, comerciants i turistes).





"No es tracta d'una situació positiva i desitjo que com més aviat passem a una fase de major calma, de diàleg entre els catalans, que tots els partits polítics catalans estableixin vies per poder reconduir la situació i tancar les ferides i el conflicte social que arrossega aquesta comunitat autònoma perquè és el bo per a Espanya i per a Catalunya", ha emfatitzat.









En aquest sentit, ha recalcat que Catalunya ha de jugar, des d'un punt de vista econòmic, el paper que li correspon com un dels motors de creixement, de manera que deixi de créixer per sota de la mitjana nacional, ja que això "no es correspon amb la seva capacitat econòmica, social i política al llarg de la història".





"Espero que com més aviat es recuperi l'entorn de normalitat, estabilitat i de calma desitjable per a la presa de decisions en futur", ha afegit Calviño, que ha recordat que li resultat econòmic de Catalunya hagués estat superior de no haver registrat una situació de "tensió social i de conflicte" en els dos últims anys.





CRIDA ALS CIUTADANS REFORÇAR LA MAJORIA DEL PSOE





D'altra banda, després de la publicació de l'última enquesta del CIS en la que atorga una previsió d'entre 120 i 150 escons al PSOE, Calviño ha mostrat el seu desig que el 10 de novembre els espanyols reforcin el resultat de les últimes quatre eleccions, amb una "clara victòria" del PSOE perquè "com més aviat" es formi un Govern espanyol "fort, estable i amb perspectiva de quatre anys".





En aquesta línia, ha indicat que Espanya s'enfronta a reptes "importants" a nivell polític i econòmic, així com a un escenari internacional menys favorable, amb una fase d'alentiment del creixement mundial, per la qual cosa creu que és necessari un Executiu que pugui emprendre les reformes necessàries perquè Espanya mantingui un creixement "vigorós i més sostenible i just".





Per això, ha cridat els ciutadans a acudir el 10 de novembre "a votar i reforçar la posició majoritària del PSOE", amb la finalitat que "des de l'endemà" el Govern treballi en un camí marcat per "la disciplina fiscal, la sensibilitat social i les reformes estructurals per construir un futur millor".