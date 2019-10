A la caça del votant indecís: 7,5 milions d'espanyols encara no saben què votaran el 10-N

Si bé la darrera cata demoscòpia del CIS ha nascut morta --la macroenquesta pública es va realitzar abans de la sentència del 'procés' i l'exhumació de Franco--, hi ha dades del sondeig que són indiscutibles, com que actualment el primer partit polític de Espanya és la indecisió.





Sobre un cens de 34.872.049 electors residents a Espanya, un total de 7,5 milions d'espanyols han decidit que aniran a votar el proper 10 de novembre, però no què papereta triaran per introduir a l'urna.





Entre aquest contingent, destaca un prototip de votant pel qual van a pugnar totes les formacions polítiques durant la imminent campanya. Dona i d'entre 18 i 25 anys d'edat és el perfil tipus del votant indecís que decidirà en els pròxims dies quin serà la seva opció política.





Entre els que tenen clar que els que van a votar però encara no saben a qui, hi ha més dones indecises que homes, en concret, un 35,2% enfront d'un 29,2%. Per contra, entre els que sí que tenen clar què papereta agafaran, hi ha més homes que dones (69,8% enfront del 63,6%), el que reafirma que hi ha més dubtes entre les electores.









ELS VOTANTS FRONTERERS





La majoria d'aquests indecisos s'enfronten a disjuntives de vot entre opcions electorals pròximes pel seu programa o ideologia. Així, els que dubten sobre si votar al Partit Popular, són electors que, si no, es decantarien per Ciutadans. El mateix passa amb els votants que dubten entre decantar-se per PSOE i Ciutadans (7,5%), PP i PSOE (6,6%), i PSOE i Unides Podem (5,9%).





Els partits mesuraran bé les seves propostes durant la campanya per convèncer a aquests "votants fronterers", que poden modular el seu vot en funció de sortides de to o iniciatives inconvenients que llancin els contendents electorals.





COM MÉS ANYS, MÉS CLAR ES TÉ EL VOT





Per edats, la franja més indecisa és la que va dels 18 als 24 anys, ja que en aquest tram d'edat hi ha un 46,7% que encara té dubtes, percentatge que va disminuint progressivament a mesura que augmenta l'edat fins quedar-se en només un 25% entre els de més de 65 anys.





De la mateixa manera, els menors de 25 anys són els que registren un menor percentatge d'electors amb el vot ja decidit, el 52,7%, mentre que a partir dels 55 anys d'edat ja se supera el 70%.