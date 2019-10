Duque dóna suport als professors contra el manifest de les universitats catalanes

El ministre de Ciència, Innovació i Universitats, Pedro Duque, ha traslladat a última hora d'aquest dimarts el seu suport als 800 professors universitaris que han signat una carta dirigida als rectors dels campus públics catalans en què demanen la retirada dels manifestos contra la sentència del Tribunal Suprem sobre el procés.









Duque havia declinat hores abans valorar aquesta carta durant un acte a Logronyo en què ha estat preguntat sobre això, una actitud que ha motivat que des de Ciutadans s'hagi reclamat la seva dimissió.





"No em fico perquè opinar és lliure", ha dit el ministre, que ha defensat que "cadascun opini el que vulgui" i que això no l'hi va a "treure a ningú". Així mateix, ha apuntat que ell no té "jurisdicció sobre els rectors", referint-se amb això al fet que aquesta competència és de les comunitats autònomes.





Hores després, el mateix Pedro Duque ha publicat un missatge al seu compte personal de Twitter en què traslladat el seu "total suport" als professors que exigeixen la retirada dels manifestos a les universitats catalanes.





"No podem permetre que les idees d'uns es converteixin en la mordassa d'altres. Contra el control ideològic i per la convivència a la universitat", ha matisat en el seu missatge.





Durant un míting a Santander, el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, ha fet una lleu referència a la vaga indefinida que universitaris catalans han iniciat aquest dimarts demanant que es respecti no només el dret de manifestació dels estudiants, sinó també el dret de professors i estudiants de fer classe.





Prèviament, Ciutadans ha reclamat ha la seva dimissió per no sortir en defensa dels professors i estudiants que volen continuar amb la normalitat lectiva en els centres universitaris. Un ministre d'Universitats "ha de defensar als professors que compleixen i als estudiants que han pagat la seva matrícula i volen anar a classe i també demanar respecte a les sentències", ha dit Rivera.





En els seus textos, les universitats públiques catalanes donen suport a les protestes contra la sentència de l'Alt Tribunal i apunten que "no hi ha marge per al silenci" davant la situació de "repressió i l'erosió de les llibertats i els drets civils". A més, defensen el "dret d'autodeterminació" i demanen la "immediata" posada en llibertat dels condemnats i el retorn de "les persones exiliades".