El Barça de Messi aixafa el Valladolid i recupera el lideratge en Laliga

El FC Barcelona va guanyar aquest dimarts amb solvència al Real Valladolid CF (5-1) al Camp Nou, en l'onzena jornada de Laliga Santander, per recuperar el liderat i de pas retrobar-se amb un gran futbol, deixant enrere la certa mala imatge final a Praga i fent pagar als castellans seves ganes de futbol després de ser ajornat el Clàssic del passat cap de setmana.





Tenia motius i raons el Barça per jugar com ho va fer. A casa, en un Camp Nou al que li van pispar la festa del duel davant l'etern rival dissabte passat, i sent l'últim partit el patit triomf contra el Slavia Praga (1-2), l'equip blaugrana va sortir a per totes i va tenir encert per plasmar la seva 'maneta' al marcador.





FOTO: @fcbarcelona





Va ser titular el jove Ansu Fati, de nou a l'equip, va marcar Leo Messi la meitat dels gols que acumula en aquesta Lliga, es va retrobar amb el gol Luis Suárez i va tornar a l'equip, després de lesió, Sergi Roberto. Tot això mentre la festa golejadora culer anava en augment i deixava en anècdota l'1-1 momentani aconseguit pel Valladolid.





Arribava en una sèrie de cinc partits invicte l'equip de Sergio González, que va disposar un 3-5-2 que aviat va canviar, per la lesió de Nacho a la mitja hora, a un 4-4-2. Però, ni amb un sistema ni amb l'altre, va poder el Valladolid frenar un Barça que va tenir la pilota i, amb ell, el metrònom del duel. Va accelerar i frenar quan va voler i com va voler, estrenyent de nou per obrir bretxa en el marcador quan el 2-1 podia començar a inquietar.





Al Barça no volien altre Praga, i no volien patir davant un Valladolid que l'any passat els va posar en serioses dificultats, tot i no rascar tampoc cap punt. Ernesto Valverde va moure bé a l'equip, liderat a la gespa per un Leo Messi que va fer doblet i va donar dues passades de gol, a Arturo Vidal ia Luis Suárez.





La llauna es va obrir aviat, als tres minuts, i amb fortuna, la qual va tenir Clement Lenglet --en el seu primer gol de la temporada, el segon com blaugrana-- en rematar una pilota rebutjada i veure com Barba desviava la trajectòria del seu tret. Però, tot sigui dit, l'empat del Valladolid també es va originar en l'atzar i la sort, la qual va tenir Kiko Olivas per rematar, gairebé sense voler, una pilota morta que va deixar Marc-André Ter Stegen en la seva àrea després d'una centrada-xut lateral.





Aquí podia semblar que el Valladolid es faria fort enrere i que buscaria una altra acció aïllada per remuntar. Però no, Messi tenia altres plans. Primer, va fer que el Barça recuperés la iniciativa al marcador en una associació amb Arturo Vidal, que va aconseguir el seu tercer gol en la competició.





L'argentí va picar una pilota perfecte per a l'arribada en carrera del xilè a l'àrea, que va estirar la cama dreta per rematar de primeres i superar a Masip. Poc després, al minut 34 i de falta directa, en el seu lloc idoni, no va fallar. Va fer màgia el '10' per posar un 3-1 que donava ja certa tranquil·litat. Va albirar l'objectiu, va posar la diana i va col·locar la pilota en ella. Era igual que el seu excompany Jordi Masip estigués a la porteria; no va fallar.





A la represa, Ansu Fati va tenir la seva millor ocasió en una nit discreta per al jove, encara de 16 anys encara que prop de bufar les espelmes. Assistit per Messi, va intentar creuar-la pilota a Masip però aquest va estar bé. Poc va poder fer el porter català del Pucela quan Messi, al '75, va anotar el seu segon gol de la nit, xutant amb virulència després d'un control amb la cuixa.





El cinquè i últim de la nit, el que va baixar ja la persiana malgrat que Messi va fregar el 'hat-trick' en el descompte, va ser obra de Luis Suárez. Messi havia ja el seu doblet i no va buscar el triplet amb egoisme, sinó que en una contra, dos minuts després del 4-1, la hi va donar a Luis Suárez i l'uruguaià li va donar de primeres per sortir la mitjana sortida d'un Masip que va viure un malson en la tornada a la que va ser casa.