Investiguen si els CDR volien finançar una cèl·lula violenta

La Policia Nacional sospita que els Comitès en Defensa de la República (CDR) anaven a finançar una cèl·lula violenta i se sustenta en que durant un registre rutinari a La Jonquera els Mossos d'Esquadra van trobar 10.000 euros que, ara, han posat sobre avís a els serveis d'informació espanyols.









Els fets s'han produït en unes circumstàncies "més que sospitoses", segons relaten comandaments policials, que fan indicar que els CDR anaven a preparar accions violenta i que les anaven a finançar amb aquests diners, informa 'Confidencial Digital'.





Van trobar quatre sobres en una caixa vermella que contenien diversos bitllets de 50, 20 i 10 euros, fins a sumar un total de 9.900 euros.





Les explicacions dels CDR no han convençut la Policia Nacional. Els primers deien que anaven a utilitzar els diners per a un projecte social que no van especificar, i els agents consideren que no tindria sentit amagar aquests bitllets i dividir-los en diverses quantitats.





La línia policial és que actualment hi ha uns 300 CDR i aquestes taxes era per a diversos d'aquestes comandes. Ara, investiguen l'origen dels gairebé 10.000 euros i a qui anava destinat.





Les persones registrades a la Jonquera van ser identificades pels Mossos, de manera que la Policia Nacional pot cridar-los a declarar.