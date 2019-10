El Constitucional suspèn el Pla d'Acció Exterior de la Generalitat

El Ple del Tribunal constitucionals l ha admès a tràmit el recurs presentat pel Govern contra el Pla Estratègic d'Acció Exterior i de Relacions amb la Unió Europea de la Generalitat de Catalunya, fet que suposa la seva suspensió cautelar per almenys cinc mesos en compliment de l'article 161.2 de la Constitució.













El conflicte positiu de competència plantejat per l'executiu de Pedro Sánchez es va plantejar el passat dia 18 d'octubre després de negar-se l'Executiu de Quim Torra a canviar el contingut, com li ha havia demanat el Govern per evitar haver d'acudir als tribunals.





La providència dictada aquest dimecres pel TC ordena concretament la suspensió de la vigència i aplicació de l'Acord Gov / 90/2019, de 25 de juny, pel qual es va aprovar el pla d'acció exterior de relacions amb la Unió Europea 2019-2022 .





El tribunal de garanties comunicarà a Torra la suspensió acordada pel Ple, igual que donarà trasllat de la demanda i els documents presentats perquè el Govern català pugui aportar quants documents i al·legacions consideri convenients.





Així mateix, la incoació del conflicte també es comunicarà a la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), perquè informe sobre si davant la mateixa estigués impugnat o s'impugni el citat acord. En cas que això succeiria, aquest procés se suspendria fins a la decisió que adopti el tribunal de garanties, segons estableix l'article 61.2 de la Llei orgànica del Tribunal Constitucional.





L'admissió a tràmit del recurs presentat pel Govern i la suspensió de l'acord no suposa el tancament de les anomenades 'ambaixades' catalanes, que segueix un procés independent i paral·lel.





El Ministeri d'Afers exteriors ha recorregut davant el TSJC diverses d'aquestes delegacions. Les primeres ocasions ho va fer per motius formals, però en el cas de les tres últimes anunciades per la Generalitat -a Tunísia, l'Argentina i Mèxic- ja va demanar la paralització cautelar de l'obertura d'aquestes argumentant que, a la llum d'experiències prèvies, aquestes oficines no pretenen la "legítima projecció exterior" de Catalunya, sinó "una fi inconstitucional com és la creació d'una 'estructura d'Estat' al servei d'un projecte de transició nacional de caràcter secessionista".