Casado replica Sánchez que la plurinacionalitat no existeix

El líder del PP, Pablo Casado, ha acusat aquest dimecres el cap de l'Executiu en funcions, Pedro Sánchez, de "tornar a l'agenda" de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero en plantejar la plurinacionalitat d'Espanya. Després d'assegurar que això "no existeix", li ha demanat que aclareixi si està "posant en dubte" la nació espanyola.









Així s'ha pronunciat en un acte sobre habitatge a Palma (Balears), després que Sánchez hagi assegurat que el programa del PSOE amb el qual concorrerà a les eleccions defensarà la Declaració de Barcelona, en què els socialistes defensaven una reforma constitucional per establir un Estat federal i reconèixer el caràcter plurinacional d'Espanya.





Casado ha afirmat que Sánchez, per "pressions" del PSC ha hagut de "rectificar" el seu propi programa per a dir que està a favor de la plurinacionalitat i li ha preguntat si "tant mana" el primer secretari del PSC, Miquel Iceta.





"És a dir, Pedro Sánchez torna a l'agenda de Zapatero, a la nació de nacions i diu avui amb molta solemnitat 'no renunciarem a la plurinacionalitat i a l'Espanya federal'", ha postil·lat.





Dit això, ha preguntat al president del Govern "si sap el que és una nació" i si "posa en dubte" que "només hi ha la nació espanyola" que té dins les autonomies "amb la seva identitat" però amb un "projecte comú" .





Casado ha recalcat que la "plurinacionalitat no existeix" en els països de l'entorn europeu i que ell "només ho ha escoltat a la Bolívia d'Evo Morales". Per això, ha demanat al PSOE "aclarir-se" perquè aquest tipus de propostes no són serioses. "Necessitem un govern de debò, un govern de debò i no aquesta broma de la plurinacionalitat i de la nació de nacions", ha emfatitzat.





A més, Casado ha demanat a Sánchez que "tancament de seguida" les "ambaixades" de la Generalitat a l'exterior, després que el Tribunal Constitucional hagi suspès el seu pla d'acció exterior, i que torni a "activar" la Llei d'Estabilitat Pressupostària per "controlar" els comptes de la Generalitat.